CARNAVAL, 6 mai 2023, Espondeilhan.

Organisé par l’association des parents d’élèves d’Espondeilhan Coulobres.

Défilé dans le village suivi de la crémation de Mr Carnaval, concours de déguisement pour les enfants avec des cadeaux pour les gagnants.

(départ du défilé à 15h30).

2023-05-06 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-06 . .

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie



Organized by the Espondeilhan Coulobres parents association.

Parade in the village followed by the cremation of Mr Carnival, disguise contest for children with gifts for the winners.

(departure of the parade at 15:30)

Organizado por la asociación de padres Espondeilhan Coulobres.

Desfile en el pueblo seguido de la cremación del Sr. Carnaval, concurso de disfraces para niños con regalos para los ganadores.

(salida del desfile a las 15.30 h)

Organisiert von der Elternvereinigung von Espondeilhan Coulobres.

Umzug durch das Dorf, gefolgt von der Einäscherung des Herrn Karneval, Verkleidungswettbewerb für Kinder mit Geschenken für die Gewinner.

(Start des Umzugs um 15.30 Uhr)

