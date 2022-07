ESPONDEILHAN – ESTIVALES SOUS LES PINS – SOIRÉE REPAS DANSANT Espondeilhan, 9 juillet 2022, Espondeilhan.

ESPONDEILHAN – ESTIVALES SOUS LES PINS – SOIRÉE REPAS DANSANT

Espondeilhan Hérault

2022-07-09 – 2022-07-09

Espondeilhan

Hérault

Espondeilhan

Les Amis de Notre des Pins vous convient à une soirée estivale sous les pins de la jolie église romane d’Espondeilhan.

L’ambiance musicale sera assurée par Pierre Jamme et Emeline Martinez. Un repas vous est proposé sur réservation (avant le 2 juillet) par The Dinette, au menu : Clafoutis de tomate et roquette, Rougail de saucisse, buffet de desserts maison et boisson.

Espondeilhan

