Rouen Le Kindarena Rouen, Seine-Maritime ESPOIRS – RMB VS TOURS Le Kindarena Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

ESPOIRS – RMB VS TOURS Le Kindarena, 15 janvier 2022, Rouen. ESPOIRS – RMB VS TOURS

Le Kindarena, le samedi 15 janvier 2022 à 17:00

Espoirs – ROUEN METROPOLE BASKET / TOURS Samedi 15 JANVIER 2022 à 17h00 16h00 : Ouverture des portes Entrée Partenaires / VIP Entrée GRATUITE Pour accéder à cet événement, toute personne de plus de 12 ans, doit être en possession d’un PASS SANITAIRE valide et d’un justificatif d’identité. LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE ! ESPOIRS – RMB VS TOURS Le Kindarena 40 rue de lillebonne 76000 rouen Rouen Quartier Pasteur Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T17:00:00 2022-01-15T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le Kindarena Adresse 40 rue de lillebonne 76000 rouen Ville Rouen lieuville Le Kindarena Rouen