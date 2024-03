ESPOIR EN TÊTE/ROTARY CLUB PROJECTION EN AVANT PREMIÈRE DU FILM « LOUISE VIOLET » Agde, vendredi 15 mars 2024.

Espoir en tête, une action annuelle des Rotariens français en faveur de la recherche sur le cerveau.

En avant-première, venez découvrir le film Louise VIOLET réalisé par Eric BESNARD avec Alexandra LAMY et Grégory GADEBOIS.

Comme chaque année depuis 18 ans maintenant les Clubs ROTARY de France se mobilisent pour la recherche sur les maladies du cerveau et lancent leur grande action annuelle Espoir en Tête .

LE ROTARY CLUB D’AGDE-CAP D’AGDE SE MOBILISE POUR LA RECHERCHE

SUR LES MALADIES DU CERVEAU.

Pour ESPOIR EN TÊTE 2024, venez découvrir le film Louise VIOLET réalisé par Eric BESNARD avec Alexandra LAMY et Grégory GADEBOIS , et qui sortira officiellement au niveau national le MERCREDI 6 NOVEMBRE 2024 ,et contribuer ainsi à aider la recherche sur les maladies du cerveau .

Sur les 15€ du prix de la place, minimum 8€ seront reversés à la FRC (Fédération pour la Recherche sur le Cerveau)

Le thème du film choisi cette année retrace les origines de l’Ecole.

En 1890, l’Ecole est devenue gratuite, obligatoire et laïque ; elle se heurte à deux obstacles les parents et les religieux.

Les premiers vont perdre une main d’œuvre docile et peu coûteuse, les seconds, le monopole du modelage des consciences … sans oublier l’hostilité des enfants.

Nous comptons sur la MOBILISATION d’un MAXIMUM de personnes car malheureusement les maladies du cerveau ( Parkinson, Alzheimer, Epilepsie,….. ) ne touchent pas que les autres……cela peut toucher (de prés ou de loin) tout le monde, aussi pas d’hésitation aidons la recherche.

Les places (contremarques) sont disponibles auprès du ROTARY

> Marie-Claude CAPDEVIELLE au 06 80 78 97 87

ou

> directement au cinéma LE TRAVELLING le jour de la projection.

L A D E V I S E D U R O T A R Y S E R V I R D' A B O R D

….Celui qui sert le mieux profite le plus. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 21:00:00

fin : 2024-03-15

46 Rue de Brescou

Agde 34300 Hérault Occitanie

