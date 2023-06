Fête de la Musique Esplanadede salle des sports Fléac Fléac Catégories d’Évènement: Charente

Fléac Fête de la Musique Esplanadede salle des sports Fléac, 23 juin 2023, Fléac. Fête de la Musique Vendredi 23 juin, 18h00 Esplanadede salle des sports Entrée libre 18h15 à 22h30: Spectacle des enfants avec démonstration de cirque, magie, accrobatie.

Concert Goa Lupe -> musique espagnole, sud américaine acoustique

Concert Lust for -> 100% rock 70 (AC/DC, Black sabbath, Alice Cooper, Aretha Franklin…). Buvette, food-truck

