Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 15:00:00

fin : 2023-12-30 18:30:00 . Elfes de Lumière, parade lumineuse, chemin vers le rêve, poésie du vent et de la neige.

Nos Elfes fantastiques viennent de contrées froides, lointaines, oniriques, dansant sur la musique du vent pour annoncer la neige et la fête. samedi 30 décembre 2023

15h00 à Saint-Énogat

16h45 et 18h30 dans le centre-ville de Dinard .

Esplanade Yves Verney

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

