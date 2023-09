Cet évènement est passé Zistoir lontan avec nout ban gramounes Esplanade usine de Grands-Bois (autour de la cheminée) Grands-Bois Catégorie d’Évènement: Grands-Bois Zistoir lontan avec nout ban gramounes Esplanade usine de Grands-Bois (autour de la cheminée) Grands-Bois, 16 septembre 2023, Grands-Bois. Zistoir lontan avec nout ban gramounes Samedi 16 septembre, 18h00 Esplanade usine de Grands-Bois (autour de la cheminée) Entrée libre – renseignements au 0262 32 60 20 Récit zistoir lontan par nos gramounes Vernissage, pot de l’amitié

Conte « Garson Sidikère » : histoire d’un garçon marginal à qui bébête la chaine

propose un pouvoir de guérisseur pour réaliser ses rêves.

Conte »le Vartial » : Tamby devient le chef des Calbanons, il est la mémoire vivante,

il n'est pas un gourou, mais comme il a traversé le temps, il se sert de sa mémoire pour réconforter les autres.

Esplanade usine de Grands-Bois (autour de la cheminée)
rue armand de villiers
Grands-Bois 97429
La Réunion

