Un objet, vos usages : Scan 3D Esplanade Stéphane Hessel Caen, 13 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Chaque deuxième mercredi du mois, de 14h à 16h, le Pôle ATEN convie particulier·e·s et professionnel·le·s à des ateliers de découverte des technologies numériques.

Le Pôle ATEN, service de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Normandie spécialisé dans l’innovation par les technologies numériques, vous propose, en partenariat avec Le Dôme, une série d’ateliers sur la fabrication d’objets. Ouverts aux professionnel·le·s, apprenti·e·s et à tou·te·s les curieuses et curieux, ces ateliers vous permettent de découvrir comment les machines-outils et les technologies présentes dans les Ateliers de fabrication numérique (FabLab) peuvent façonner des objets aux applications complexes, inimaginables et parfois impossibles.

Le prochain rendez-vous se déroule le mercredi 13 décembre 2023, de 14h à 16h, et sera consacrée à l’exploration du Scan 3D. Vous pourrez y découvrir comment donner naissance à des jumeaux numériques d’objets physiques. Apportez un objet et personnalisez-le !

Tout public (À partir de 15 ans).

Gratuit. Inscription en ligne obligatoire..

2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 16:00:00. .

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Every second Wednesday of the month, from 2 to 4 pm, the Pôle ATEN invites individuals and professionals to workshops to discover digital technologies.

Can we only sit on a chair? No, you can roll, tilt, rise, sleep and even sit on it!

The Pôle ATEN, a service of the Chamber of Trades and Crafts of Normandy specialized in innovation through digital technologies, offers you, in partnership with Le Dôme, a series of workshops on the manufacture of objects. Open to professionals, apprentices and all those who are curious, these workshops allow you to discover how machine tools and technologies present in the digital manufacturing workshops (FabLab) can shape objects with complex, unimaginable and sometimes impossible applications.

The next meeting will take place on Wednesday, December 14, 2022, from 2 to 4 pm, and will be dedicated to the exploration of 3D scanning. You will discover how to create digital twins of physical objects.

Bring an object and personalize it!

Cada segundo miércoles de mes, de 14.00 a 16.00 horas, el Polo ATEN invita a particulares y profesionales a participar en talleres de descubrimiento de las tecnologías digitales.

El Polo ATEN, departamento de la Cámara de Oficios de Normandía especializado en la innovación a través de las tecnologías digitales, propone una serie de talleres de fabricación de objetos, en colaboración con Le Dôme. Abiertos a profesionales, aprendices y curiosos, estos talleres mostrarán cómo las máquinas-herramienta y las tecnologías disponibles en los talleres de fabricación digital (FabLab) permiten crear objetos con aplicaciones complejas, inimaginables y a veces imposibles.

El próximo evento tendrá lugar el miércoles 13 de diciembre de 2023, de 14:00 a 16:00, y estará dedicado a explorar el escaneado 3D. Podrá descubrir cómo crear gemelos digitales de objetos físicos. Traiga un objeto y personalícelo

Abierto a todos (a partir de 15 años).

Entrada gratuita. Inscripción en línea obligatoria.

Jeden zweiten Mittwoch im Monat von 14:00 bis 16:00 Uhr lädt der Pôle ATEN Privatpersonen und Berufstätige zu Workshops ein, in denen sie digitale Technologien entdecken können.

Der ATEN-Pool, eine Abteilung der Handwerkskammer der Normandie, die sich auf Innovation durch digitale Technologien spezialisiert hat, bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit Le Dôme eine Reihe von Workshops zur Herstellung von Objekten an. Diese Workshops stehen Berufstätigen, Auszubildenden und allen Neugierigen offen. Sie zeigen Ihnen, wie Werkzeugmaschinen und die in den Werkstätten für digitale Fertigung (FabLab) vorhandenen Technologien Objekte mit komplexen, unvorstellbaren und manchmal unmöglichen Anwendungen herstellen können.

Der nächste Termin findet am Mittwoch, den 13. Dezember 2023, von 14:00 bis 16:00 Uhr statt und ist der Erkundung des 3D-Scans gewidmet. Dort können Sie herausfinden, wie man digitale Zwillinge von physischen Objekten entstehen lässt. Bringen Sie ein Objekt mit und gestalten Sie es!

Für alle Altersgruppen (ab 15 Jahren).

Kostenlos. Online-Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Caen la Mer