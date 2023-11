Papier connecté : Jules Verne Esplanade Stéphane Hessel Caen, 29 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Découvrez comment associer papier et numérique en réalisant un ouvrage connecté autour des univers des plus célèbres auteurs de science-fiction.

Inventés il y a des milliers d’années, le papier et le textile ne cessent de se renouveler. Ces matières se veulent aujourd’hui connectées et intelligentes, capables de s’adapter et de réagir à leur environnement, de capter et de transmettre des données. Mais jusqu’où peut-on aller ?

Ce samedi 29 novembre 2023, de 14h à 16h, nous vous invitons à créer un ouvrage sur le thème de la littérature scientifique autour de l’œuvre de Jules Verne. “Voyage en centre de la Terre”, “20 000 lieues sous les mers”, “Le Tour du monde en 80 jours”, … donnez vie à son univers fantastique en ajoutant des sons, des vidéos, des photos à ses textes.

Ces fichiers complémentaires pourront être rendus accessibles sur un smartphone via un QR Code ou une puce NFC !

Le défi vous tente ? Alors, inscrivez-vous gratuitement dès maintenant !



Gratuit. Tout public (À partir de 15 ans).

Nombre de places limité, inscription en ligne obligatoire..

2023-11-29 14:00:00 fin : 2023-11-29 16:00:00. .

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Discover how to combine paper and digital by creating a connected book based on the universes of the most famous science-fiction authors.

Invented thousands of years ago, paper and textiles are constantly renewing themselves. Today, these materials are connected and intelligent, capable of adapting and reacting to their environment, capturing and transmitting data. But how far can we go?

This Saturday, November 29, 2023, from 2 to 4 p.m., we invite you to create a work on the theme of scientific literature based on the works of Jules Verne: « Journey to the Center of the Earth », « 20,000 Leagues Under the Sea », « Around the World in 80 Days », etc. Bring his fantastic universe to life by adding sounds, videos and photos to his texts.

These additional files can be made accessible on a smartphone via a QR Code or NFC chip!

Are you up for the challenge? Then sign up now, free of charge!

Free of charge. All ages (15 and over).

Limited number of places, online registration required.

Descubra cómo combinar papel y digital creando un libro conectado basado en los mundos de los autores de ciencia ficción más famosos.

Inventados hace miles de años, el papel y los tejidos están en constante evolución. Hoy, estos materiales están conectados y son inteligentes, capaces de adaptarse y reaccionar a su entorno, captando y transmitiendo datos. Pero, ¿hasta dónde podemos llegar?

Este sábado 29 de noviembre de 2023, de 14:00 a 16:00, le invitamos a crear un libro sobre el tema de la literatura científica a partir de las obras de Julio Verne: « Viaje al centro de la Tierra », « 20.000 leguas de viaje submarino », « La vuelta al mundo en 80 días », etc. Dé vida a su universo fantástico añadiendo sonidos, vídeos y fotos a sus textos.

Podrá acceder a estos archivos adicionales en un smartphone mediante un código QR o un chip NFC

¿Te apuntas al reto? Entonces inscríbase ahora, ¡gratis!

¡Es gratis! Abierto a todos (a partir de 15 años).

Número limitado de plazas, inscripción en línea obligatoria.

Entdecken Sie, wie Sie Papier und digitale Medien miteinander verbinden können, indem Sie ein vernetztes Buch rund um die Welten der bekanntesten Science-Fiction-Autoren erstellen.

Papier und Textilien wurden vor Tausenden von Jahren erfunden und werden immer wieder erneuert. Heute sind diese Materialien vernetzt und intelligent, sie können sich ihrer Umgebung anpassen und auf sie reagieren, Daten erfassen und übertragen. Aber wie weit können wir gehen?

An diesem Samstag, dem 29. November 2023, laden wir Sie von 14:00 bis 16:00 Uhr dazu ein, ein Werk zum Thema wissenschaftliche Literatur rund um das Werk von Jules Verne zu erstellen: « Reise zum Mittelpunkt der Erde », « 20.000 Meilen unter dem Meer », « In 80 Tagen um die Welt », ? erwecken Sie seine fantastische Welt zum Leben, indem Sie seinen Texten Töne, Videos und Fotos hinzufügen.

Diese zusätzlichen Dateien können über einen QR-Code oder einen NFC-Chip auf einem Smartphone zugänglich gemacht werden!

Reizt Sie die Herausforderung? Dann melden Sie sich jetzt kostenlos an!

Kostenlos. Für alle (Ab 15 Jahren).

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Online-Anmeldung erforderlich.

