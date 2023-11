Brode ton flocon ! Esplanade Stéphane Hessel Caen, 25 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Initiez-vous à l’utilisation des machines numériques du FabLab en réalisant une broderie sur textile sur le thème des flocons !

Vous avez toujours eu envie de venir dans un Atelier de fabrication numérique (FabLab) pour créer un objet de vos propres mains mais vous n’avez jamais su par où commencer ? Et si on débutait tout simplement en personnalisant un textile ?

Qui dit fin d’année, dit neige. Enfin, jusqu’à ce que le changement climatique ne change tout ! Alors, ce samedi 25 novembre 2023, de 14h à 16h, c’est en personnalisant un textile avec les formes géométriques des flocons de neige que nous vous proposons de découvrir comment utiliser une brodeuse numérique.

Intéressé·e ? Alors, inscrivez-vous dès maintenant et, qui sait, cet atelier pourrait bien piquer suffisamment votre curiosité pour vous donner envie de vous initier à la Brodeuse numérique et de vous exercer sur d’autres motifs !

Gratuit. Tout public (À partir de 12 ans).

Nombre de places limité, inscription en ligne obligatoire.

Attention ! Les participant·e·s de moins de 15 ans doivent obligatoirement être accompagné·e·s d’un·e adulte..

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 16:00:00. .

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Learn how to use the FabLab?s digital machines by creating a textile embroidery on the theme of snowflakes!

Have you always wanted to come to a FabLab to create something with your own hands, but never knew where to start? How about getting started by simply personalizing a textile?

The end of the year means snow. That is, until climate change changes everything! So, this Saturday, November 25, 2023, from 2pm to 4pm, we invite you to discover how to use a digital embroidery machine by personalizing a textile with the geometric shapes of snowflakes.

Interested? Then sign up now and, who knows, this workshop might just pique your curiosity enough to inspire you to try your hand at digital embroidery and other designs!

Free admission. Open to all (ages 12 and up).

Limited number of places, online registration required.

Please note! Participants under 15 must be accompanied by an adult.

Aprende a utilizar las máquinas digitales del FabLab realizando un bordado textil sobre el tema de los copos de nieve

¿Siempre has querido venir a un FabLab para crear algo con tus propias manos, pero nunca has sabido por dónde empezar? ¿Por qué no empezar simplemente personalizando un tejido?

Fin de año significa nieve. Hasta que el cambio climático lo cambie todo Así que este sábado 25 de noviembre de 2023, de 14:00 a 16:00, te enseñaremos a utilizar una máquina de bordar digital personalizando un tejido con las formas geométricas de los copos de nieve.

¿Te interesa? Pues inscríbete ahora y, quién sabe, puede que este taller despierte tu curiosidad lo suficiente como para que te animes a probar el bordado digital y a trabajar en otros diseños

Entrada gratuita. Abierto a todos (a partir de 12 años).

Plazas limitadas, inscripción en línea obligatoria.

Atención Los participantes menores de 15 años deben ir acompañados de un adulto.

Erlernen Sie den Umgang mit den digitalen Maschinen des FabLab, indem Sie eine Stickerei auf Textilien zum Thema Schneeflocken herstellen!

Sie wollten schon immer einmal in ein FabLab gehen und etwas mit Ihren eigenen Händen herstellen, aber Sie wussten nie, wo Sie anfangen sollten? Wie wäre es, wenn wir einfach damit beginnen, ein Textil zu personalisieren?

Zum Jahresende gibt es Schnee. Das heißt, bis der Klimawandel alles verändert! Am Samstag, den 25. November 2023, von 14:00 bis 16:00 Uhr, werden wir Ihnen zeigen, wie man eine digitale Stickmaschine benutzt, indem man ein Textil mit den geometrischen Formen von Schneeflocken personalisiert.

Sind Sie interessiert? Dann melden Sie sich jetzt an und wer weiß, vielleicht macht Sie dieser Workshop so neugierig, dass Sie die digitale Stickerei erlernen und sich an anderen Motiven üben möchten!

Die Teilnahme ist kostenlos. Für alle Altersgruppen (ab 12 Jahren).

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Online-Anmeldung erforderlich.

Achtung! Teilnehmer/innen unter 15 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

