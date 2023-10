Défilé de mode seconde main REGUL-ART Esplanade Stéphane Hessel Caen, 23 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Regul-Art revient au Dôme pour la troisième fois avec un nouveau défilé: LOVE PIX. La thématique cette année s’inspire du film « HER », de Spike Jonze, un film contemplatif qui célèbre la beauté de l’amour. Un shot d’amour donc, qui sera célébré autour du Pixel Art pour un retour dans le graphisme des années 80.

Au programme de cette soirée: Défilé de mode et boutique Regul-ArtDrag showDJ set de Spicy CutsExpositionFood Court exposant différentes cuisines caennaises (dégustation offerte)Bar

Au cours de cette soirée, vous plongerez dans une ambiance pleine de pixel et d’amour. Les tenues du défilé ont été selectionnées spécialement pour l’occasion et seront mises en vente flash après le grand show.

Notre marque sera également présentée en édition limitée.

De nombreux sponsors nous soutiennent et nos bénévoles seront également de la partie pour booster l’ambiance !

Alors rejoignez le mouvement Regul-Art et venez prendre votre dose d’amour et de pixel !

Comme chaque année, les places de cet évènement sont limitées. Une billetterie est disponible en ligne, sur le site internet du concept store : www.regul-art.com !.

2023-11-23 19:00:00 fin : 2023-11-23 . .

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Regul-Art returns to the Dôme for the third time with a new fashion show: LOVE PIX. This year’s theme is inspired by Spike Jonze’s « HER », a contemplative film that celebrates the beauty of love. A shot of love, then, which will be celebrated around Pixel Art for a return to 80s graphic design.

On the program for the evening: Fashion show and Regul-Art boutiqueDrag showDJ set by Spicy CutsExhibitionFood Court showcasing different cuisines from Caen (tasting offered)Bar

During the evening, you’ll be immersed in an atmosphere full of pixel and love. The fashion show outfits have been specially selected for the occasion and will be on sale after the show.

Our brand will also be presented in a limited edition.

Many sponsors are supporting us, and our volunteers will also be on hand to boost the atmosphere!

So join the Regul-Art movement and get your dose of pixel love!

Like every year, places at this event are limited. Tickets are available online, on the concept store’s website: www.regul-art.com !

Regul-Art vuelve al Dôme por tercera vez con un nuevo desfile: LOVE PIX. El tema de este año se inspira en la película HER de Spike Jonze, una película contemplativa que celebra la belleza del amor. Una toma de amor, pues, celebrada a través del Pixel Art, un retroceso a los grafismos de los años 80.

En el programa de la velada: Desfile de moda y boutique Regul-ArtDrag showDJ set by Spicy CutsExhibiciónFood Court con diferentes cocinas de Caen (degustación gratuita)Bar

Durante esta velada, se sumergirá en una atmósfera llena de píxeles y amor. Los trajes de pasarela han sido especialmente seleccionados para la ocasión y estarán a la venta después del desfile.

Nuestra marca también se presentará en edición limitada.

Contamos con el apoyo de numerosos patrocinadores y nuestros voluntarios estarán presentes para animar el ambiente

Únete al movimiento Regul-Art y ven a recibir tu dosis de amor y píxeles

Como todos los años, las plazas son limitadas. ¡Las entradas están disponibles en la página web del concept store: www.regul-art.com !

Regul-Art kehrt zum dritten Mal mit einer neuen Modenschau in den Dôme zurück: LOVE PIX. Das diesjährige Thema ist inspiriert von Spike Jonzes Film « HER », einem kontemplativen Film, der die Schönheit der Liebe feiert. Ein Shot der Liebe also, der mit Pixel Art gefeiert wird und eine Rückkehr zu den Grafiken der 80er Jahre darstellt.

Das Programm des Abends: Modenschau und Regul-Art-BoutiqueDrag ShowDJ-Set von Spicy CutsAusstellungFood Court mit verschiedenen Küchen aus Caen (kostenlose Verkostung)Bar

An diesem Abend werden Sie in eine Atmosphäre voller Pixel und Liebe eintauchen. Die Outfits für die Modenschau wurden speziell für diesen Anlass ausgewählt und werden nach der großen Show im Blitzverkauf angeboten.

Auch unsere Marke wird in limitierter Auflage präsentiert.

Viele Sponsoren unterstützen uns und unsere freiwilligen Helfer werden ebenfalls mit von der Partie sein, um die Stimmung anzuheizen!

Also schließen Sie sich der Regul-Art-Bewegung an und holen Sie sich Ihre Dosis Liebe und Pixel!

Wie jedes Jahr sind die Plätze für diese Veranstaltung begrenzt. Ein Kartenvorverkauf ist online verfügbar, auf der Website des Concept Stores: www.regul-art.com!

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité