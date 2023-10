En quête de biodéchets Esplanade Stéphane Hessel Caen, 22 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Rendez-vous le mercredi 22 novembre pour participer à la première phase du programme “Des générations plastiques” et aider les scientifiques de l’université de Caen Normandie à trouver une réponse à la pollution plastique.

Les chiffres alertent. 2 millions de tonnes de plastiques produites en 1950, 234 millions en 2000, 460 millions aujourd’hui et, selon l’OCDE, entre 800 millions et 1,2 milliards en 2060… Partout à travers le monde, les équipes de recherche se mobilisent pour ralentir, voire enrayer, la “plus grande pollution de tous les temps”.

À Caen, les équipes du laboratoire “Aliments, bioprocédés, toxicologie et environnement” (ABTE) explorent la piste des bioplastiques renforcés par des fibres végétales telles que le lin. Elles cherchent également à mieux décrire le cycle de vie des plastiques utilisés actuellement à grande échelle afin de réduire l’impact écologique de leur consommation en développant des solutions de réutilisation, de réparation et de recyclage.

Vous pouvez les aider à atteindre ces objectifs en prenant part au programme de recherche participative “Des générations plastiques”. Rendez-vous le mercredi 22 novembre 2023, de 14h à 16h, pour en savoir plus et faire collectiver vos imaginations !

Vous souhaitez vous impliquer ? Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant !

Gratuit. Tout public (À partir de 15 ans).

Nombre de places limité, inscription en ligne obligatoire..

2023-11-22 14:00:00 fin : 2023-11-22 16:00:00. .

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Join us on Wednesday November 22 to take part in the first phase of the Plastic Generations program, and help scientists at the University of Caen Normandy find a solution to plastic pollution.

The figures are alarming. 2 million tonnes of plastic produced in 1950, 234 million in 2000, 460 million today and, according to the OECD, between 800 million and 1.2 billion in 2060? All over the world, research teams are mobilizing to slow down, or even halt, the ?greatest pollution of all time?

In Caen, teams from the Food, Bioprocesses, Toxicology and Environment Laboratory (ABTE) are exploring the possibility of bioplastics reinforced with plant fibers such as flax. They are also seeking to better describe the life cycle of plastics currently used on a large scale, in order to reduce the ecological impact of their consumption by developing reuse, repair and recycling solutions.

You can help them achieve these goals by taking part in the « Plastic generations » participatory research program. Join us on Wednesday, November 22, 2023, from 2pm to 4pm, to find out more and get your imagination going!

Want to get involved? Register now for free!

Free of charge. Open to the general public (aged 15 and over).

Limited number of places, online registration required.

Únase a nosotros el miércoles 22 de noviembre para participar en la primera fase del programa Generaciones de Plástico y ayudar a los científicos de la Universidad de Caen Normandía a encontrar una solución a la contaminación por plásticos.

Las cifras son alarmantes. 2 millones de toneladas de plástico producidas en 1950, 234 millones en 2000, 460 millones en la actualidad y, según la OCDE, entre 800 millones y 1.200 millones en 2060? En todo el mundo, los equipos de investigación se movilizan para frenar, o incluso detener, la « mayor contaminación de todos los tiempos ».

En Caen, equipos del laboratorio de Alimentación, Bioprocesos, Toxicología y Medio Ambiente (ABTE) exploran la posibilidad de bioplásticos reforzados con fibras vegetales como el lino. También tratan de describir mejor el ciclo de vida de los plásticos utilizados actualmente a gran escala para reducir el impacto ecológico de su consumo desarrollando soluciones de reutilización, reparación y reciclado.

Puedes ayudarles a alcanzar estos objetivos participando en el programa de investigación participativa Plastics Generations. Únete a nosotros el miércoles 22 de noviembre de 2023, de 14:00 a 16:00, para obtener más información y dar rienda suelta a tu creatividad

¿Quieres participar? Inscríbete gratis

Todo gratuito. Abierto al público en general (a partir de 15 años).

Plazas limitadas, inscripción en línea obligatoria.

Wir treffen uns am Mittwoch, den 22. November, um an der ersten Phase des Programms « Plastikgenerationen » teilzunehmen und den Wissenschaftlern der Universität Caen Normandie dabei zu helfen, eine Antwort auf die Plastikverschmutzung zu finden.

Die Zahlen sind alarmierend. 2 Millionen Tonnen Plastik wurden 1950 produziert, 234 Millionen im Jahr 2000, 460 Millionen heute und laut OECD zwischen 800 Millionen und 1,2 Milliarden im Jahr 2060? Überall auf der Welt mobilisieren sich Forschungsteams, um die « größte Umweltverschmutzung aller Zeiten » zu verlangsamen oder sogar zu stoppen.

In Caen erforschen die Teams des Labors « Lebensmittel, Bioprozesse, Toxikologie und Umwelt » (ABTE) Biokunststoffe, die mit Pflanzenfasern wie Flachs verstärkt werden. Außerdem versuchen sie, den Lebenszyklus der derzeit in großem Umfang verwendeten Kunststoffe besser zu beschreiben, um die ökologischen Auswirkungen ihres Verbrauchs durch die Entwicklung von Lösungen für Wiederverwendung, Reparatur und Recycling zu verringern.

Sie können ihnen dabei helfen, diese Ziele zu erreichen, indem Sie am partizipativen Forschungsprogramm « Kunststoffgenerationen » teilnehmen. Wir treffen uns am Mittwoch, den 22. November 2023, von 14:00 bis 16:00 Uhr, um mehr zu erfahren und Ihre Phantasie zu beflügeln!

Möchten Sie sich beteiligen? Melden Sie sich jetzt kostenlos an!

Die Teilnahme ist kostenlos. Für alle Altersgruppen (Ab 15 Jahren).

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Online-Anmeldung erforderlich.

