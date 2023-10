Blob à la loupe Esplanade Stéphane Hessel Caen, 18 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Venez découvrir ce qu’est un protocole scientifique et comment le suivre, avec un objet d’étude bien curieux pour ces expériences : le Blob !

Cet être unicellulaire jaune est pourvu d’aptitudes surprenantes : détecter la présence de nourriture alors qu’il n’a ni bouche ni yeux, ou encore se déplacer jusqu’à 1 centimètre toutes les heures alors qu’il n’a ni jambes, ni pattes. Il est aussi capable de cicatriser alors qu’il a été découpé en morceaux !

Cette curiosité quasi-immortelle ne craint que la lumière et la sécheresse. Alors, ça vous tente de repousser ses limites ? Pour se faire, vous feriez bien de suivre un protocole scientifique. Mais qu’est-ce qu’un protocole scientifique ? À quoi sert-il ? Comment en créer un ? Et, surtout, comment bien le suivre pour que les résultats aient un réel intérêt scientifique ?

Gratuit. Tout public (À partir de 12 ans).

Nombre de places limité, inscription en ligne obligatoire.

Attention ! Les participant·e·s de moins de 15 ans doivent obligatoirement être accompagné·e·s d’un·e adulte..

2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-18 16:00:00. .

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Come and discover what a scientific protocol is and how to follow it, with a very curious object of study for these experiments: the Blob!

This yellow unicellular creature has some surprising abilities: it can detect the presence of food even though it has neither mouth nor eyes, and it can move up to 1 centimeter every hour even though it has neither legs nor feet. It is also capable of healing after being cut into pieces!

This almost immortal curiosity fears only light and dryness. So, how would you like to push back its limits? To do so, you’d do well to follow a scientific protocol. But what is a scientific protocol? What’s it for? How do you create one? And, above all, how do you follow it so that the results are of real scientific interest?

Free admission. Open to all (ages 12 and up).

Limited number of places, online registration required.

Please note! Participants under 15 must be accompanied by an adult.

Ven a descubrir qué es un protocolo científico y cómo seguirlo, con un objeto de estudio muy curioso para estos experimentos: ¡la Mancha!

Esta criatura unicelular amarilla tiene algunas habilidades sorprendentes: puede detectar la presencia de comida aunque no tenga boca ni ojos, y puede moverse hasta 1 centímetro cada hora aunque no tenga piernas ni pies. También es capaz de curarse cuando ha sido cortado en pedazos

Esta curiosidad casi inmortal sólo teme la luz y la sequedad. Entonces, ¿le tienta superar sus límites? Para ello, haría bien en seguir un protocolo científico. Pero, ¿qué es un protocolo científico? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se crea? Y, sobre todo, ¿cómo seguirlo para que los resultados tengan verdadero interés científico?

Entrada gratuita. Abierto al público en general (a partir de 12 años).

Plazas limitadas, inscripción en línea obligatoria.

Atención Los participantes menores de 15 años deben ir acompañados de un adulto.

Erfahren Sie, was ein wissenschaftliches Protokoll ist und wie man es befolgt, mit einem kuriosen Studienobjekt für diese Experimente: dem Blob!

Dieser gelbe Einzeller hat erstaunliche Fähigkeiten: Er kann Nahrung aufspüren, obwohl er weder Mund noch Augen hat, und sich jede Stunde bis zu einem Zentimeter bewegen, obwohl er weder Beine noch Füße hat. Er kann sogar heilen, obwohl er in Stücke geschnitten wurde!

Diese fast unsterbliche Kuriosität fürchtet nur Licht und Trockenheit. Haben Sie Lust, seine Grenzen zu erweitern? Um das zu tun, sollten Sie sich besser an ein wissenschaftliches Protokoll halten. Aber was ist ein wissenschaftliches Protokoll? Wozu dient es? Wie erstellt man ein solches? Und vor allem: Wie hält man es richtig ein, damit die Ergebnisse wirklich von wissenschaftlichem Interesse sind?

Die Teilnahme ist kostenlos. Für alle Altersgruppen (ab 12 Jahren).

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Online-Anmeldung erforderlich.

Achtung! Teilnehmer/innen unter 15 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité