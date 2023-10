Recyclons le plastique ! Esplanade Stéphane Hessel Caen, 15 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

450 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année et une bonne part se retrouve dans les océans. En attendant de trouver des alternatives à leurs usages, si on essayait de les recycler ?

“Le plastique, c’est fantastique !”, dit une chanson. En tout cas, ils sont partout, et pour plusieurs raisons. Cet atelier sera l’occasion de mieux connaître ces matières polyvalentes, leurs usages (bons et mauvais) et revoir quelques idées reçues. On va particulièrement s’intéresser à la fin de son cycle de vie, avec le recyclage.

Vous allez découvrir par la pratique comment recycler un plastique de manière hyper-locale, au sein du FabLab. On apprendra ainsi comment identifier, trier, broyer, et refabriquer de la matière qui serait ensuite utilisable dans nos machines.

Rendez-vous le mercredi 15 novembre de 14h à 16h. N’oubliez pas de vous inscrire, c’est gratuit !

Gratuit. Tout public (À partir de 12 ans).

Nombre de places limité, inscription en ligne obligatoire.

Attention ! Les participant·e·s de moins de 15 ans doivent obligatoirement être accompagné·e·s d’un·e adulte..

2023-11-15 14:00:00 fin : 2023-11-15 16:00:00. .

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



450 million tonnes of plastic are produced every year, much of it ending up in the oceans. While we’re waiting to find alternatives to their use, why not try recycling them?

plastic is fantastic, » goes one song. In any case, they’re everywhere, and for many reasons. This workshop will provide an opportunity to find out more about these versatile materials, their uses (good and bad) and to revise a few preconceived ideas. We’ll be focusing in particular on the end-of-life cycle, with recycling.

In the FabLab, you’ll get hands-on experience of how to recycle plastic in a hyper-local way. We’ll learn how to identify, sort, grind and remanufacture material that can then be used in our machines.

See you on Wednesday, November 15 from 2pm to 4pm. Don’t forget to sign up – it’s free!

Free of charge. Open to the general public (aged 12 and over).

Limited number of places, online registration required.

Please note! Participants under 15 must be accompanied by an adult.

cada año se producen 450 millones de toneladas de plástico, gran parte del cual acaba en los océanos. Mientras esperamos a encontrar alternativas, ¿por qué no intentamos reciclarlos?

el plástico es fantástico », dice una canción. En cualquier caso, están por todas partes, y por muchas razones. Este taller será una oportunidad para conocer mejor estos materiales versátiles, sus usos (buenos y malos) y revisar algunas ideas preconcebidas. Nos centraremos especialmente en el final de su ciclo de vida, con el reciclaje.

En el FabLab descubrirás cómo reciclar plásticos de una forma muy local. Aprenderemos a identificar, clasificar, triturar y volver a fabricar materiales que luego podremos utilizar en nuestras máquinas.

Nos vemos el miércoles 15 de noviembre de 14.00 a 16.00 horas. No olvides apuntarte, ¡es gratis!

Todo gratuito. Abierto al público en general (a partir de 12 años).

Plazas limitadas, inscripción en línea obligatoria.

Atención Los participantes menores de 15 años deben ir acompañados de un adulto.

450 Millionen Tonnen Plastik werden jedes Jahr produziert und ein großer Teil davon landet in den Ozeanen. Bis wir Alternativen zu ihrer Verwendung gefunden haben, sollten wir versuchen, sie zu recyceln

plastik ist fantastisch », heißt es in einem Lied. Auf jeden Fall sind sie überall und aus verschiedenen Gründen. Dieser Workshop bietet die Gelegenheit, mehr über diese vielseitigen Materialien und ihre (guten und schlechten) Verwendungsmöglichkeiten zu erfahren und einige gängige Meinungen zu überdenken. Wir werden uns besonders mit dem Ende ihres Lebenszyklus beschäftigen, mit dem Recycling.

Sie werden im FabLab praktisch erfahren, wie man Kunststoffe hyperlokal recycelt. Wir werden lernen, wie wir Material identifizieren, sortieren, zerkleinern und neu herstellen können, das dann in unseren Maschinen verwendet werden kann.

Wir treffen uns am Mittwoch, den 15. November, von 14:00 bis 16:00 Uhr. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden, es ist kostenlos!

Die Teilnahme ist kostenlos. Für alle Altersgruppen (ab 12 Jahren).

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Online-Anmeldung erforderlich.

Achtung! Teilnehmer/innen unter 15 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité