Fabrique à t-shirts : Halloween Esplanade Stéphane Hessel Caen, 28 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Initiez-vous à l’utilisation des machines numériques du FabLab en réalisant un t-shirt sur un thème scientifique qui fait l’actualité !

Vous avez toujours eu envie de venir dans un Atelier de fabrication numérique (FabLab) pour créer un objet de vos propres mains mais vous n’avez jamais su par où commencer ? Et si on débutait tout simplement en personnalisant un vêtement ?

Fémur, radius, cubitus, omoplates, clavicule, vertèbres… ou, pour ceux et celles qui en ont dans le crâne, os pariétal, sphénoïde, temporal, frontal, maxillaire, zygomatique… Lesquels de ses os voudriez-vous arborer sur vos T-shirts à l’occasion de la période d’Halloween ? Venez les découper et les floquer sur vos textiles ce samedi 28 octobre 2023, de 14h à 16h.

Vous découvrirez comment utiliser la découpe vinyle et la presse à chaud pour intégrer un visuel sur un t-shirt à partir d’images récupérées sur le net. De quoi vous donner des idées pour revenir une autre fois !

Tout public (À partir de 12 ans).

Gratuit. Inscription en ligne obligatoire.

Attention ! Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure inscrite..

2023-10-28 14:00:00 fin : 2023-10-28 16:00:00. .

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Learn how to use the FabLab?s digital machines by making a t-shirt on a topical scientific theme!

Have you always wanted to come to a FabLab to create something with your own hands, but never knew where to start? How about getting started simply by customizing a garment?

Femur, radius, ulna, shoulder blades, clavicle, vertebrae? or, for those of you with some in your skull, parietal, sphenoid, temporal, frontal, maxillary, zygomatic bones? Which of these bones would you like to wear on your T-shirts this Halloween? Come and cut them out and flock them onto your textiles this Saturday, October 28, 2023, from 2pm to 4pm.

You’ll discover how to use vinyl cutting and the heat press to integrate a visual on a T-shirt from images found on the web. Enough to give you ideas to come back another time!

Open to all (ages 12 and up).

Free admission. Online registration required.

Please note! Children under 15 must be accompanied by a registered adult.

Aprende a utilizar las máquinas digitales del FabLab haciendo una camiseta sobre un tema científico de actualidad

¿Siempre has querido venir a un FabLab para crear algo con tus propias manos, pero nunca has sabido por dónde empezar? ¿Por qué no empezar por personalizar una prenda de vestir?

¿Fémur, radio, cúbito, omóplatos, clavícula, vértebras? o, para los que tengáis huesos en el cráneo, ¿parietales, esfenoides, temporales, frontales, maxilares, cigomáticos? ¿Cuáles de estos huesos te gustaría llevar en tus camisetas este Halloween? Ven a recortarlos y a flocarlos en tus tejidos el sábado 28 de octubre de 2023, de 14.00 a 16.00 horas.

Descubrirás cómo utilizar el corte de vinilo y la prensa térmica para añadir un elemento visual a una camiseta utilizando imágenes que hayas recogido en Internet. Seguro que te dará ideas para volver

Abierto al público en general (a partir de 12 años).

Entrada gratuita. Inscripción en línea obligatoria.

Atención Los menores de 15 años deben ir acompañados de un adulto inscrito.

Erlernen Sie den Umgang mit den digitalen Maschinen des FabLab, indem Sie ein T-Shirt zu einem aktuellen wissenschaftlichen Thema gestalten!

Sie wollten schon immer einmal in ein FabLab gehen und etwas mit Ihren eigenen Händen herstellen, aber Sie wussten nie, wie Sie anfangen sollten? Wie wäre es, wenn Sie einfach damit beginnen, ein Kleidungsstück zu personalisieren?

Oberschenkelknochen, Speiche, Elle, Schulterblätter, Schlüsselbein, Wirbel oder, für diejenigen, die sie im Schädel haben, Scheitelknochen, Keilbein, Schläfenbein, Stirnbein, Oberkiefer, Jochbein? Welche dieser Knochen möchtest du an Halloween auf deinem T-Shirt tragen? Schneiden Sie sie aus und beflocken Sie Ihre Textilien am Samstag, den 28. Oktober 2023, von 14:00 bis 16:00 Uhr.

Sie werden erfahren, wie Sie mithilfe von Vinylschnitt und Heißpresse ein Bild auf ein T-Shirt bringen können, das Sie mit Bildern aus dem Internet gestaltet haben. So bekommen Sie Ideen, um ein anderes Mal wiederzukommen!

Für alle Altersgruppen (ab 12 Jahren).

Die Teilnahme ist kostenlos. Online-Anmeldung erforderlich.

Achtung! Kinder unter 15 Jahren müssen von einer registrierten volljährigen Person begleitet werden.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité