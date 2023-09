Jouez avec l’infodémie Esplanade Stéphane Hessel Caen, 25 octobre 2023, Caen.

Rejoignez la brigade anti-fake news en jouant à détecter les informations trompeuses sur un réseau social imaginaire : Ocytocine.

Selon le baromètre des médias 2017, 83% des utilisateurs et utilisatrices des médias sociaux en France sont soumis·e·s à une forte exposition aux rumeurs. Une personne interrogée sur trois pense que certaines fake news sont vraies. Entre tout croire et douter de tout, où placer sa barre de confiance lorsque l’on s’informe sur les réseaux sociaux ?

Au cours de sa résidence soutenue par le Département du Calvados, l’association “Kruptos” a développé, avec les publics du Dôme, “Ocytocine”, un jeu inédit de sensibilisation à l’esprit critique. Nous vous donnons rendez-vous ce mercredi 25 octobre 2023, de 14h à 16h, pour le tester, et le compléter en créant de nouvelles cartes de jeu.

Imaginez. Vous êtes un·e adepte des médias et des réseaux sociaux. Quel plaisir de se sentir lu·e, vu·e, compris·e. Encouragé·e par le doux son de la notification, vous vous fixez l’objectif d’être la personne la plus influente d’Ocytocine.. Quelle stratégie allez-vous adopter ?

Tout public (À partir de 15 ans).

Gratuit. Inscription en ligne obligatoire.

Attention ! Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure inscrite..

Join the anti-fake news brigade by playing at detecting misleading information on an imaginary social network: Ocytocine.

According to the 2017 media barometer, 83% of social media users in France are subject to heavy exposure to rumors. One in three of those surveyed believe that some fake news is true. Between believing everything and doubting everything, where does one place one?s trust bar when getting information on social networks?

During their residency, supported by the Département du Calvados, the ?Kruptos? association worked with Dôme audiences to develop ?Ocytocine?, an original game designed to raise awareness of critical thinking. We invite you to join us this Wednesday, October 25, 2023, from 2pm to 4pm, to try it out, and complete it by creating new game cards.

Picture this. You’re a media and social networking enthusiast. What a pleasure it is to feel read, seen and understood. Encouraged by the sweet sound of notification, you set yourself the goal of being the most influential person on Oxytocin… What strategy will you adopt?

Open to all (ages 15 and up).

Free admission. Online registration required.

Please note! Children under 15 must be accompanied by a registered adult.

Únete a la brigada anti noticias falsas jugando a detectar información engañosa en una red social imaginaria: Ocytocine.

Según el barómetro de los medios de comunicación de 2017, el 83 % de los usuarios de redes sociales en Francia están sometidos a un alto nivel de exposición a rumores. Uno de cada tres encuestados cree que algunas fake news son ciertas. Entre creerlo todo y dudar de todo, ¿dónde sitúa uno su listón de confianza a la hora de informarse en las redes sociales?

Durante su residencia, apoyada por el Département du Calvados, la asociación « Kruptos » trabajó con el público del Dôme para desarrollar « Ocytocine », un juego original destinado a sensibilizar sobre el pensamiento crítico. Le invitamos a unirse a nosotros el miércoles 25 de octubre de 2023, de 14:00 a 16:00, para probarlo y completarlo creando nuevas cartas de juego.

Imagínate lo siguiente. Eres un apasionado de los medios de comunicación y las redes sociales. Qué placer sentirse leído, visto y comprendido. Animado por el dulce sonido de la notificación, te propones ser la persona más influyente en Oxitocina… ¿Qué estrategia adoptarás?

Abierto al público en general (a partir de 15 años).

Entrada gratuita. Inscripción en línea obligatoria.

Atención Los menores de 15 años deben ir acompañados de un adulto inscrito.

Schließen Sie sich der Anti-Fake-News-Brigade an, indem Sie spielerisch irreführende Informationen in einem imaginären sozialen Netzwerk aufspüren: Ocytocine.

Laut dem Medienbarometer 2017 sind 83 % der Nutzer und Nutzerinnen sozialer Medien in Frankreich stark Gerüchten ausgesetzt. Jeder dritte Befragte glaubt, dass bestimmte Fake News wahr sind. Wo soll man sein Vertrauen setzen, wenn man sich in sozialen Netzwerken informiert, wenn man alles glauben und alles anzweifeln muss?

Während ihres vom Département Calvados unterstützten Aufenthalts hat der Verein Kruptos » zusammen mit dem Publikum des Doms Ocytocine » entwickelt, ein neuartiges Spiel zur Sensibilisierung für kritisches Denken. Wir laden Sie am Mittwoch, den 25. Oktober 2023, von 14:00 bis 16:00 Uhr ein, um das Spiel zu testen und durch das Erstellen neuer Spielkarten zu ergänzen.

Stellen Sie sich vor. Sie sind ein Fan der Medien und der sozialen Netzwerke. Es macht Spaß, sich gelesen, gesehen und verstanden zu fühlen. Angespornt vom süßen Klang der Benachrichtigung setzen Sie sich das Ziel, die einflussreichste Person auf Ocytocine… zu werden. Welche Strategie werden Sie verfolgen?

Für alle Altersgruppen (ab 15 Jahren).

Kostenlos. Online-Anmeldung erforderlich.

Bitte beachten Kinder unter 15 Jahren müssen von einer registrierten volljährigen Person begleitet werden.

