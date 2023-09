Vous avez du pot (connecté) ! Esplanade Stéphane Hessel Caen, 21 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Venez apprendre à concevoir un pot connecté capable d’arroser automatiquement vos plantes les plus sensibles !

Vous aimeriez avoir des plantes vertes dans votre logement mais vous vous absentez souvent ou vous oubliez régulièrement de les arroser ? Vous avez du pot : on a la solution !

En 2h, nos médiateurs et médiatrices vous apprendront comment concevoir votre propre pot connecté capable d’alimenter en eau vos végétaux les plus sensibles. Au terme de cet atelier, vous pourrez repartir avec les plans du prototype, la liste des pièces et le code informatique de programmation de l’arrosage automatique. Vous n’aurez plus qu’à venir fabriquer votre pot un mercredi ou un samedi après-midi de votre choix.

Rendez-vous le samedi 21 octobre 2023, de 14h à 16h. N’oubliez pas de vous inscrire, c’est gratuit !

Tout public (À partir de 15 ans).

Gratuit. Inscription en ligne obligatoire.

Attention ! Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure inscrite..

2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 16:00:00. .

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Come and learn how to design a connected pot capable of automatically watering your most sensitive plants!

You’d like to have green plants in your home, but you’re away a lot or you regularly forget to water them? We’ve got the solution!

In 2 hours, our mediators will teach you how to design your own connected pot capable of supplying water to your most sensitive plants. At the end of the workshop, you’ll be able to take away the plans for the prototype, the parts list and the computer code for programming the automatic watering system. All you have to do is come and build your pot on a Wednesday or Saturday afternoon of your choice.

See you on Saturday, October 21, 2023, from 2pm to 4pm. Don’t forget to sign up – it’s free!

Open to the general public (aged 15 and over).

Free admission. Online registration required.

Please note! Children under 15 must be accompanied by a registered adult.

¡Venga y aprenda a diseñar una maceta conectada capaz de regar automáticamente sus plantas más sensibles!

¿Te gustaría tener plantas verdes en casa, pero estás mucho tiempo fuera o se te olvida regarlas a menudo? ¡Tenemos la solución!

En 2 horas, nuestros mediadores le enseñarán a diseñar su propia maceta conectada capaz de suministrar agua a sus plantas más sensibles. Al final del taller, podrás llevarte los planos del prototipo, la lista de piezas y el código informático para programar el sistema de riego automático. Sólo tienes que venir a construir tu maceta el miércoles o el sábado por la tarde que elijas.

Te esperamos el sábado 21 de octubre de 2023, de 14.00 a 16.00 horas. No olvides inscribirte, ¡es gratis!

Abierto a todos (a partir de 15 años).

Entrada gratuita. Inscripción en línea obligatoria.

Atención Los menores de 15 años deben ir acompañados de un adulto inscrito.

Lernen Sie, wie man einen vernetzten Topf entwirft, der Ihre empfindlichsten Pflanzen automatisch bewässert!

Sie hätten gerne grüne Pflanzen in Ihrer Wohnung, aber Sie sind oft weg oder vergessen regelmäßig, sie zu gießen? Sie haben Glück: Wir haben die Lösung!

In zwei Stunden zeigen Ihnen unsere Mediatorinnen und Mediatoren, wie Sie Ihren eigenen vernetzten Topf entwerfen, der Ihre empfindlichsten Pflanzen mit Wasser versorgen kann. Am Ende des Workshops können Sie die Pläne für Ihren Prototypen, die Teileliste und den Programmiercode für die automatische Bewässerung mit nach Hause nehmen. Sie müssen dann nur noch an einem Mittwoch- oder Samstagnachmittag Ihrer Wahl kommen, um Ihren Topf zu bauen.

Wir treffen uns am Samstag, den 21. Oktober 2023, von 14.00 bis 16.00 Uhr. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden, es ist kostenlos!

Für alle Altersgruppen (ab 15 Jahren).

Die Teilnahme ist kostenlos. Online-Anmeldung erforderlich.

Bitte beachten Kinder unter 15 Jahren müssen von einer volljährigen, registrierten Person begleitet werden.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité