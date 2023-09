À la pêche aux plastiques ! Esplanade Stéphane Hessel Caen, 18 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Venez prélever et analyser les déchets sur les berges de l’Orne pour participer à la recherche sur la pollution aquatique !

Connaissez-vous le 7ème continent ? Ce monstre de plastique vivant dans l’océan Pacifique est six fois plus gros que la France et illustre un problème global : la pollution des déchets aquatiques. Ils sont partout : dans les villes, dans les campagnes et… sur les berges de l’Orne.

Piloté par le Cedre, le Réseau national de surveillance des macro-déchets sur le littoral prélève et analyse des déchets sur le littoral et les bassins hydrographiques pour lutter contre ce phénomène en outillant les politiques européennes de traitement et de gestion des déchets marins. Cet atelier vous invite à prélever des déchets sur les berges de l’Orne afin de les analyser et contribuer aux actions du réseau. À cette occasion, vous partirez à la rencontre de la pollution échouée ou transportée par la mer près de chez vous.

Pour contribuer à l’amélioration des politiques publiques de traitement des déchets marins, rendez-vous le mercredi 18 octobre 2023, de 14h à 16h. Inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit !

Tout public (À partir de 15 ans).

Gratuit. Inscription en ligne obligatoire.

Attention ! Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure inscrite..

2023-10-18 14:00:00 fin : 2023-10-18 16:00:00. .

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Come and collect and analyze garbage on the banks of the Orne to take part in research into water pollution!

Have you heard of the 7th continent? This plastic monster living in the Pacific Ocean is six times the size of France, and illustrates a global problem: aquatic waste pollution. It’s everywhere: in cities, in the countryside and? on the banks of the River Orne.

Led by Cedre, the Réseau national de surveillance des macro-déchets sur le littoral (national network for monitoring macro-waste on the shoreline) collects and analyzes waste on coasts and river basins to combat this phenomenon and provide tools for European policies on marine waste treatment and management. This workshop invites you to collect waste on the banks of the River Orne, analyze it and contribute to the network?s actions. On this occasion, you will encounter the pollution washed up or transported by the sea near you.

To help improve public policy on marine waste treatment, join us on Wednesday, October 18, 2023, from 2pm to 4pm. Register now, it’s free!

Open to the general public (aged 15 and over).

Free of charge. Online registration required.

Please note! Children under 15 must be accompanied by a registered adult.

Ven a recoger y analizar la basura de las orillas del Orne para participar en la investigación sobre la contaminación del agua

¿Has oído hablar del 7º continente? Este monstruo de plástico que vive en el Océano Pacífico tiene seis veces el tamaño de Francia e ilustra un problema mundial: la contaminación de los residuos acuáticos. Está por todas partes: en las ciudades, en el campo y… en las orillas del río Orne.

Dirigida por el Cedre, la Red Nacional de Vigilancia de los Macrodesechos en el Litoral recoge y analiza los residuos en el litoral y en las cuencas fluviales para luchar contra este fenómeno aportando herramientas a las políticas europeas de tratamiento y gestión de los residuos marinos. Este taller le invita a recoger residuos en las orillas del Orne para analizarlos y contribuir a las acciones de la red. Tendrá la oportunidad de conocer la contaminación arrastrada o transportada por el mar cerca de usted.

Para contribuir a mejorar las políticas públicas de tratamiento de residuos marinos, venga el miércoles 18 de octubre de 2023, de 14:00 a 16:00 horas. Inscríbase ahora, ¡es gratis!

Abierto al público en general (a partir de 15 años).

Gratuito. Inscripción en línea obligatoria.

Atención Los menores de 15 años deben ir acompañados de un adulto inscrito.

Sammle und analysiere den Müll an den Ufern der Orne, um an der Erforschung der Wasserverschmutzung teilzunehmen!

Kennen Sie den siebten Kontinent? Dieses Plastikmonster im Pazifischen Ozean ist sechsmal so groß wie Frankreich und ein Beispiel für ein globales Problem: die Verschmutzung durch Wassermüll. Sie sind überall: in den Städten, auf dem Land und? an den Ufern der Orne.

Das von Cedre geleitete nationale Netzwerk zur Überwachung von Makroabfällen an der Küste sammelt und analysiert Abfälle an der Küste und in Wassereinzugsgebieten, um dieses Phänomen zu bekämpfen und die europäische Politik für die Behandlung und das Management von Meeresabfällen zu unterstützen. Dieser Workshop lädt Sie dazu ein, an den Ufern der Orne Müll zu sammeln, um ihn zu analysieren und zu den Aktionen des Netzwerks beizutragen. Bei dieser Gelegenheit machen Sie sich auf die Suche nach Verschmutzungen, die in Ihrer Nähe angespült oder vom Meer transportiert werden.

Wenn Sie dazu beitragen möchten, die öffentlichen Maßnahmen zur Behandlung von Meeresmüll zu verbessern, sollten Sie sich am Mittwoch, den 18. Oktober 2023, von 14:00 bis 16:00 Uhr treffen. Melden Sie sich jetzt an, es ist kostenlos!

Für alle Altersgruppen (Ab 15 Jahren).

Kostenlos. Online-Anmeldung erforderlich.

Bitte beachten Kinder unter 15 Jahren müssen von einer registrierten volljährigen Person begleitet werden.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité