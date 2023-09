Bioplastique, biofantastique Esplanade Stéphane Hessel Caen, 17 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Peut-on compter sur les bioplastiques et les matériaux biosourcés pour remplacer le plastique ? Ce mardi 17 octobre, venez interroger des spécialistes sur l’impact des plastiques sur l’environnement et les possibles alternatives et contribuez aux premières étapes d’une recherche scientifique participative.

Il contamine tout. Le plastique est partout. Dans nos océans, nos sols et nos corps. Décrit comme “la plus grande pollution de tous les temps”, un rapport de l’ONU estime qu’en seulement 65 ans, nous avons produit 9 milliards de tonnes de plastique.

Pour lutter contre cette pollution invasive, un arsenal d’alternatives plus “durables” se déploie : les bioplastiques, les plastiques biosourcés, biocomposites biodégradables ou oxo-dégradables, … Sont-ils trop “bio” pour être vrais ?

Flous et mal définis, ces termes cachent des origines et des propriétés de fin de vie bien différentes. Techniquement, un bioplastique peut désigner à la fois un plastique d’origine naturelle et un plastique biodégradable. Malheureusement, cette appellation peut aussi s’avérer trompeuse puisque les conditions de dégradation du plastique sont en réalité impossibles à réunir de façon naturelle. Alors, à qui et à quoi se fier ?

Parmi les alternatives envisagées, le plastique biocomposite – à base de fibres végétales comme le chanvre et le lin – séduit grâce à sa souplesse, sa légèreté et sa solidité et surtout son meilleur bilan environnemental par rapport au plastique issu du pétrole. Il attire l’attention des secteurs du transport, du mobilier ou encore de la construction. Mais sera-t-il suffisant face à la hauteur des enjeux climatiques et énergétiques ? Peut-on guérir le plastique par le bioplastique ?

Venez échanger avec des expert·e·s ! Inscrivez-vous, c’est gratuit.

Tout public (À partir de 15 ans).

Gratuit. Inscription en ligne obligatoire.

Attention ! Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure inscrite..

2023-10-17 19:00:00 fin : 2023-10-17 21:00:00. .

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Can we count on bioplastics and biosourced materials to replace plastic? This Tuesday, October 17, come and question specialists on the impact of plastics on the environment and possible alternatives, and contribute to the first stages of a participatory scientific research project.

It contaminates everything. Plastic is everywhere. In our oceans, our soil and our bodies. Described as ?the greatest pollution of all time?, a UN report estimates that in just 65 years, we have produced 9 billion tonnes of plastic.

To combat this invasive pollution, an arsenal of more ?sustainable? alternatives is being deployed: bioplastics, biosourced plastics, biodegradable or oxo-degradable biocomposites, ? Are they too « organic » to be true?

Blurred and ill-defined, these terms conceal very different origins and end-of-life properties. Technically, a bioplastic can refer to both a plastic of natural origin and a biodegradable plastic. Unfortunately, this term can also be misleading, as the conditions for plastic degradation are impossible to achieve naturally. So who and what can we trust?

Among the alternatives being considered, biocomposite plastic – based on plant fibers such as hemp and flax – is appealing thanks to its flexibility, lightness and strength, and above all its better environmental record than petroleum-based plastic. It is attracting attention in the transport, furniture and construction sectors. But will it be enough to meet the challenges of climate and energy? Can bioplastics cure plastic?

Come and talk to the experts! Register now, it’s free.

Open to all (aged 15 and over).

Free admission. Online registration required.

Please note! Children under 15 must be accompanied by a registered adult.

¿Podemos contar con los bioplásticos y los materiales de origen biológico para sustituir al plástico? Este martes 17 de octubre, venga a preguntar a especialistas sobre el impacto de los plásticos en el medio ambiente y las posibles alternativas, y contribuya a las primeras etapas de la investigación científica participativa.

Lo contamina todo. El plástico está en todas partes. En nuestros océanos, nuestro suelo y nuestros cuerpos. Descrita como « la mayor contaminación de todos los tiempos », un informe de la ONU calcula que en sólo 65 años hemos producido 9.000 millones de toneladas de plástico.

Para combatir esta contaminación invasora, se está desplegando un arsenal de alternativas más « sostenibles »: bioplásticos, plásticos de origen biológico, biocompuestos biodegradables u oxodegradables, ? ¿Son demasiado « orgánicos » para ser verdad?

Vagos y mal definidos, estos términos ocultan orígenes y propiedades al final de la vida útil muy diferentes. Técnicamente, un bioplástico puede referirse tanto a un plástico de origen natural como a un plástico biodegradable. Por desgracia, este término también puede inducir a error, ya que es imposible que los plásticos se degraden de forma natural. Entonces, ¿en quién y en qué podemos confiar?

Entre las alternativas que se barajan, el plástico biocompuesto -fabricado a partir de fibras vegetales como el cáñamo y el lino- resulta atractivo por su flexibilidad, ligereza y resistencia y, sobre todo, porque tiene un mejor historial medioambiental que el plástico derivado del petróleo. Está atrayendo la atención de los sectores del transporte, el mobiliario y la construcción. Pero, ¿será suficiente para afrontar los retos del cambio climático y la energía? ¿Pueden los bioplásticos curar el plástico?

Venga a hablar con los expertos Inscríbase ahora, es gratis.

Abierto a todos (mayores de 15 años).

Entrada gratuita. Inscripción en línea obligatoria.

Atención Los menores de 15 años deben ir acompañados de un adulto inscrito.

Kann man sich darauf verlassen, dass Biokunststoffe und biobasierte Materialien Plastik ersetzen? Befragen Sie am Dienstag, den 17. Oktober, Experten zu den Auswirkungen von Kunststoffen auf die Umwelt und möglichen Alternativen und tragen Sie zu den ersten Schritten einer partizipativen wissenschaftlichen Forschung bei.

Er kontaminiert alles. Plastik ist überall. In unseren Ozeanen, unseren Böden und unseren Körpern. Ein UN-Bericht bezeichnet es als « die größte Umweltverschmutzung aller Zeiten » und schätzt, dass wir in nur 65 Jahren 9 Milliarden Tonnen Plastik produziert haben.

Um diese invasive Verschmutzung zu bekämpfen, wird ein Arsenal an nachhaltigeren Alternativen entwickelt: Biokunststoffe, biobasierte Kunststoffe, biologisch abbaubare Biokomposite oder oxo-abbaubare Kunststoffe, ? Sind sie zu « bio », um wahr zu sein?

Diese unklaren und schlecht definierten Begriffe verbergen ganz unterschiedliche Ursprünge und Eigenschaften am Ende des Lebenszyklus. Technisch gesehen kann ein Bio-Kunststoff sowohl einen Kunststoff natürlichen Ursprungs als auch einen biologisch abbaubaren Kunststoff bezeichnen. Leider kann diese Bezeichnung auch irreführend sein, da die Bedingungen für den Abbau von Kunststoffen auf natürliche Weise unmöglich zu erreichen sind. Wem und was kann man also vertrauen?

Unter den in Betracht gezogenen Alternativen überzeugt Biokompositkunststoff – auf der Grundlage von Pflanzenfasern wie Hanf und Flachs – durch seine Flexibilität, Leichtigkeit und Festigkeit und vor allem durch seine bessere Umweltbilanz im Vergleich zu erdölbasiertem Kunststoff. Es zieht die Aufmerksamkeit der Transport-, Möbel- und Baubranche auf sich. Aber wird es ausreichen, um die Herausforderungen des Klima- und Energiewandels zu bewältigen? Kann man Plastik durch Bioplastik heilen?

Tauschen Sie sich mit Expertinnen und Experten aus! Melden Sie sich an, es ist kostenlos.

Für alle Altersgruppen (ab 15 Jahren).

Kostenlos. Online-Anmeldung ist erforderlich.

Bitte beachten Kinder unter 15 Jahren müssen von einer registrierten volljährigen Person begleitet werden.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité