Ergo Bowling Esplanade Stéphane Hessel Caen, 14 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Apprenez à un robot à faire du bowling !

Avec l’avancée rapide de la technologie, les robots occupent désormais une place croissante dans notre vie quotidienne. Ils sont présents pour nous assister, nous faciliter la tâche ou accomplir des missions complexes… Mais qu’est-ce qu’un robot exactement et comment fonctionne-t-il ?

Cet atelier est une initiation à la prise en main d’un robot par la programmation. Grâce à Snap!, un langage de programmation graphique, il est possible d’apprendre rapidement à contrôler Poppy. Programmez son bras ergonomique équipé de servomoteurs (Poppy Ergo Jr) pour le faire jouer au bowling !

Poppy Ergo Jr est un exemple de robot conçu spécialement pour l’apprentissage et la programmation. Il s’agit d’un robot humanoïde Open source créé par la communauté de recherche en robotique du laboratoire Flowers (Institut national de recherche en informatique et en automatique, INRIA).

Faire jouer un robot au bowling, c’est le défi que l’on vous lance le samedi 14 octobre 2023, de 14h à 16h. Pour le relever, inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit !

Tout public (À partir de 15 ans).

Gratuit. Inscription en ligne obligatoire.

Attention ! Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure inscrite..

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 16:00:00. .

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Teach a robot to bowl!

With the rapid advance of technology, robots have become an increasingly important part of our daily lives. They’re there to assist us, make our jobs easier or carry out complex missions… But what exactly is a robot, and how does it work?

This workshop is an introduction to programming a robot. Thanks to Snap!, a graphical programming language, you can quickly learn to control Poppy. Program his ergonomic arm equipped with servo-motors (Poppy Ergo Jr) and get him bowling!

Poppy Ergo Jr is an example of a robot specially designed for learning and programming. It’s an open-source humanoid robot created by the robotics research community at the Flowers laboratory (Institut national de recherche en informatique et en automatique, INRIA).

On Saturday, October 14, 2023, from 2pm to 4pm, we’re challenging you to bowl a robot. To take up the challenge, register now – it’s free!

Open to all (ages 15 and up).

Free admission. Online registration required.

Please note! Children under 15 must be accompanied by a registered adult.

Enseñe a jugar a los bolos a un robot

Con el rápido avance de la tecnología, los robots se han convertido en una parte cada vez más importante de nuestra vida cotidiana. Están ahí para ayudarnos, facilitarnos las tareas o llevar a cabo misiones complejas… Pero, ¿qué es exactamente un robot y cómo funciona?

Este taller es una introducción a la programación de un robot. Gracias a Snap, un lenguaje de programación gráfico, aprenderás rápidamente a controlar a Poppy. Programa su brazo ergonómico equipado con servomotores (Poppy Ergo Jr) para que juegue a los bolos

Poppy Ergo Jr es un ejemplo de robot diseñado específicamente para el aprendizaje y la programación. Es un robot humanoide de código abierto creado por la comunidad de investigación robótica del laboratorio Flowers (Institut national de recherche en informatique et en automatique, INRIA).

El sábado 14 de octubre de 2023, de 14:00 a 16:00, lanzamos el guante para conseguir que un robot juegue a los bolos. Para participar en el desafío, inscríbete ahora: ¡es gratis!

Abierto a todos (a partir de 15 años).

Entrada gratuita. Inscripción en línea obligatoria.

Atención Los menores de 15 años deben ir acompañados de un adulto inscrito.

Bringen Sie einem Roboter das Bowling bei!

Mit dem raschen Fortschritt der Technologie nehmen Roboter nun einen immer größeren Platz in unserem Alltag ein. Sie sind da, um uns zu unterstützen, uns die Arbeit zu erleichtern oder komplexe Aufgaben zu erfüllen… Aber was genau ist ein Roboter und wie funktioniert er?

Dieser Workshop ist eine Einführung in die Programmierung eines Roboters. Mithilfe von Snap!, einer grafischen Programmiersprache, können Sie schnell lernen, Poppy zu steuern. Programmieren Sie seinen ergonomischen Arm mit Servomotoren (Poppy Ergo Jr), damit er Bowling spielen kann!

Poppy Ergo Jr ist ein Beispiel für einen Roboter, der speziell zum Lernen und Programmieren entwickelt wurde. Es handelt sich um einen humanoiden Open-Source-Roboter, der von der Robotik-Forschungsgemeinschaft des Flowers-Labors (Institut national de recherche en informatique et en automatique, INRIA) entwickelt wurde.

Am Samstag, den 14. Oktober 2023, von 14:00 bis 16:00 Uhr, wird ein Roboter beim Bowling antreten. Melden Sie sich jetzt an, um diese Herausforderung anzunehmen

Für alle Altersgruppen (ab 15 Jahren).

Die Teilnahme ist kostenlos. Online-Anmeldung erforderlich.

Bitte beachten Kinder unter 15 Jahren müssen von einer volljährigen, registrierten Person begleitet werden.

