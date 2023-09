Sauvages de ma rue Esplanade Stéphane Hessel Caen, 11 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Apprenez à identifier les plantes sauvages qui peuplent la Presqu’île de Caen !

Les villes concentrent sur des surfaces restreintes une proportion grandissante de citoyens et une nature urbaine tout à fait particulière. Cette biodiversité, à travers les services qu’elle rend, est indispensable à la vie des citadins.

Les villes ont été bâties sur des terres autrefois occupées par des espaces naturels ou cultivés. Les Hommes ont façonné ces territoires en une mosaïque d’espaces construits et d’espaces verts, entrecoupés de voies de communication. Ils ont ainsi exercé une influence forte, parfois sans le savoir, sur la biodiversité des aires urbaines. Nous vous invitons à prendre part à un atelier-balade pour apprendre à identifier les espèces végétales sur le chemin et ainsi contribuer à l’inventaire des plantes urbaines de la Presqu’Île dans le cadre du projet de recherche participative “Sauvages de ma rue”. Initié par l’association Télabotanica et le Museum National d’Histoire Naturelle, le programme vise à une meilleure connaissance de la biodiversité urbaine.

Venez découvrir ce programme de recherche participative, et pourquoi pas, y contribuer le mercredi 11 octobre 2023, de 14h à 16h. Vous souhaitez participer à cet atelier ? Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant !

Tout public (À partir de 15 ans).

Gratuit. Inscription en ligne obligatoire.

Attention ! Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure inscrite..

2023-10-11 14:00:00 fin : 2023-10-11 16:00:00. .

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Learn to identify the wild plants of Caen?s Presqu?île!

Cities concentrate a growing proportion of the population and a very special kind of urban nature in a small area. This biodiversity, through the services it provides, is essential to the lives of city dwellers.

Cities were built on land once occupied by natural or cultivated areas. People have shaped these territories into a mosaic of built-up areas and green spaces, intersected by communication routes. They have thus exerted a strong influence, sometimes unknowingly, on the biodiversity of urban areas. We invite you to take part in a walking workshop to learn how to identify plant species along the way, and thus contribute to the inventory of urban plants on the Presqu?Île as part of the Sauvages de ma rue? participatory research project. Initiated by the Télabotanica association and the Museum National d?Histoire Naturelle, the program aims to improve knowledge of urban biodiversity.

Come and find out more about this participatory research program, and why not contribute to it on Wednesday, October 11, 2023, from 2pm to 4pm. Would you like to take part in this workshop? Register now for free!

Open to all (aged 15 and over).

Free of charge. Online registration required.

Please note! Children under 15 must be accompanied by a registered adult.

¡Aprenda a identificar las plantas silvestres que habitan la península de Caen!

Las ciudades concentran en un espacio reducido una parte cada vez mayor de la población y un tipo muy especial de naturaleza urbana. Esta biodiversidad, por los servicios que presta, es esencial para la vida de los habitantes de las ciudades.

Las ciudades se han construido en terrenos que antes estaban ocupados por zonas naturales o cultivadas. El ser humano ha configurado este territorio como un mosaico de zonas edificadas y espacios verdes, entrecruzados por vías de comunicación. De este modo, han ejercido una fuerte influencia, a veces sin darse cuenta, en la biodiversidad de las zonas urbanas. Le invitamos a participar en un taller de senderismo para aprender a identificar las especies vegetales del recorrido y contribuir al inventario de las plantas urbanas de la Presqu’Île en el marco del proyecto de investigación participativa « Sauvages de ma rue ». Iniciado por la asociación Télabotanica y el Museo Nacional de Historia Natural, el programa pretende mejorar el conocimiento de la biodiversidad urbana.

Venga a descubrir este programa de investigación participativa y a contribuir a él el miércoles 11 de octubre de 2023, de 14:00 a 16:00. ¿Desea participar en este taller? Inscripción gratuita

Abierto a todos (a partir de 15 años).

Gratuito. Inscripción en línea obligatoria.

Atención Los menores de 15 años deben ir acompañados de un adulto inscrito.

Lernen Sie, die Wildpflanzen zu bestimmen, die die Halbinsel Caen bevölkern!

In Städten leben auf engstem Raum immer mehr Menschen und eine ganz besondere Stadtnatur. Diese biologische Vielfalt ist durch die von ihr erbrachten Dienstleistungen für das Leben der Stadtbewohner unerlässlich.

Städte wurden auf Flächen errichtet, die früher von Natur- oder Kulturlandschaften bedeckt waren. Die Menschen haben diese Gebiete zu einem Mosaik aus bebauten Flächen und Grünflächen geformt, die von Verkehrswegen durchzogen sind. Dadurch haben sie – manchmal ohne es zu wissen – einen starken Einfluss auf die Biodiversität in städtischen Gebieten ausgeübt. Wir laden Sie ein, an einem Workshop teilzunehmen, bei dem Sie lernen, die Pflanzenarten auf dem Weg zu bestimmen und so zur Bestandsaufnahme der Stadtpflanzen der Presqu’Île im Rahmen des partizipativen Forschungsprojekts « Sauvages de ma rue » (Wildtiere meiner Straße) beizutragen. Das Programm wurde von der Vereinigung Télabotanica und dem Museum National d’Histoire Naturelle ins Leben gerufen und zielt auf eine bessere Kenntnis der städtischen Biodiversität ab.

Lernen Sie dieses partizipative Forschungsprogramm kennen und leisten Sie am Mittwoch, den 11. Oktober 2023, von 14:00 bis 16:00 Uhr einen Beitrag dazu. Möchten Sie an diesem Workshop teilnehmen? Melden Sie sich jetzt kostenlos an!

Für alle Altersgruppen (Ab 15 Jahren).

Kostenlos. Online-Anmeldung erforderlich.

Achtung! Kinder unter 15 Jahren müssen von einer registrierten volljährigen Person begleitet werden.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité