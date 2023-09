Les explorations scientifiques de Florence Porcel et Hélène Balcer Esplanade Stéphane Hessel Caen, 7 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Les rencontres “Hypothèse(s)” 2023 se concluent par une discussion avec la journaliste Florence Porcel et la dessinatrice Hélène Balcer sur le thème du voyage et de l’exploration scientifique en bande dessinée.

Pour conclure cette seconde édition des rencontres “Hypothèse(s)”, Le Dôme et ses partenaires invitent deux femmes passionnées par la découverte qui ont sorti des récits d’expéditions scientifiques en BD : la journaliste Florence Porcel et la dessinatrice Hélène Balcer.

En 2015, Florence Porcel participe à une simulation de séjour sur la planète Mars au sein de la “Mars Desert Research Station”. Riche de cette expérience, elle sort en 2017 la bande-dessinée “Mars Horizon” avec Erwann Surcouff, premier titre de la collection de vulgarisation scientifique “Octopus” des éditions Delcourt, où elle raconte la première mission d’exploration martienne en 2080.

Les carnets de voyage nourrissent depuis toujours la pratique de l’illustratrice caennaise Hélène Balcer. Dans “Le Ksar”, paru en 2018 aux éditions Warum, elle relate la vie de l’explorateur Jean-Paul Bassaguet qui fût le capitaine du bateau mythique du Commandant Cousteau : la Calypso.

Gratuit. Tout public. Inscription conseillée..

2023-10-07 18:00:00 fin : 2023-10-07 19:30:00. .

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Hypothèse(s)? 2023 concludes with a discussion with journalist Florence Porcel and cartoonist Hélène Balcer on the theme of travel and scientific exploration in comics.

To conclude this second edition of Hypothèse(s)? encounters, Le Dôme and its partners invite two women with a passion for discovery who have produced comic-book accounts of scientific expeditions: journalist Florence Porcel and cartoonist Hélène Balcer.

In 2015, Florence Porcel took part in a simulated stay on the planet Mars at the Mars Desert Research Station. Drawing on this experience, in 2017 she published the comic strip Mars Horizon? with Erwann Surcouff, the first title in the popular science collection Octopus? published by Delcourt, in which she tells the story of the first Martian exploration mission in 2080.

Caen-based illustrator Hélène Balcer has always been interested in travel diaries. In « Le Ksar », published in 2018 by Warum, she recounts the life of explorer Jean-Paul Bassaguet, who captained Captain Cousteau?s legendary ship, the Calypso.

Free admission. All ages. Registration recommended.

La serie Hypothèse(s)? 2023 concluye con un debate con la periodista Florence Porcel y la dibujante Hélène Balcer sobre el tema de los viajes científicos y la exploración en el cómic.

Para concluir esta segunda edición del ciclo Hypothèse(s)?, Le Dôme y sus socios invitan a dos mujeres apasionadas por los descubrimientos que han realizado relatos en cómic de expediciones científicas: la periodista Florence Porcel y la dibujante Hélène Balcer.

En 2015, Florence Porcel participó en una estancia simulada en el planeta Marte, en la Mars Desert Research Station. Basándose en esta experiencia, en 2017 publicó el cómic Mars Horizon? con Erwann Surcouff, primer título de la colección de divulgación científica Octopus? publicada por Delcourt, en el que cuenta la historia de la primera misión de exploración de Marte en 2080.

La ilustradora Hélène Balcer, afincada en Caen, siempre ha recurrido a sus diarios de viaje. En Le Ksar, publicado en 2018 por Warum, relata la vida del explorador Jean-Paul Bassaguet, que capitaneó el legendario barco Calypso del capitán Cousteau.

Entrada gratuita. Todos los públicos. Se recomienda inscribirse.

Die Treffen Hypothese(n)? 2023 enden mit einer Diskussion mit der Journalistin Florence Porcel und der Zeichnerin Hélène Balcer über das Thema Reisen und wissenschaftliche Erkundungen in Comics.

Zum Abschluss der zweiten Ausgabe der Hypothese(n)-Treffen laden Le Dôme und seine Partner zwei Frauen ein, die von Entdeckungen begeistert sind und Berichte über wissenschaftliche Expeditionen in Comics veröffentlicht haben: die Journalistin Florence Porcel und die Zeichnerin Hélène Balcer.

Im Jahr 2015 nahm Florence Porcel an einer Simulation eines Aufenthalts auf dem Mars in der Mars Desert Research Station teil. Nach dieser Erfahrung veröffentlichte sie 2017 zusammen mit Erwann Surcouff den Comic « Mars Horizon », den ersten Titel der populärwissenschaftlichen Reihe « Octopus » des Verlags Delcourt, in dem sie von der ersten Marsmission im Jahr 2080 berichtet.

Die Illustratorin Hélène Balcer aus Caen hat sich schon immer mit Reisetagebüchern beschäftigt. In ?Le Ksar?, das 2018 im Warum-Verlag erschien, erzählt sie das Leben des Forschers Jean-Paul Bassaguet, der Kapitän des legendären Schiffes von Kommandant Cousteau war: die Calypso.

Kostenlos. Für die gesamte Öffentlichkeit. Anmeldung empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité