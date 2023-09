La femme corneille Esplanade Stéphane Hessel Caen, 7 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Déjeunez avec Geoffrey Le Guilcher et Camille Royer, les auteurs de la “Femme Corneille” pour parler de leur oeuvre riche en informations et en émotions sur ces oiseaux qui pourraient être les êtres les plus intelligents sur Terre…

La “Femme Corneille” est une bande dessinée documentaire de Geoffrey Le Guilcher et Camille Royer riche en informations et en émotions sur les corneilles qui vivent au Jardin des plantes, à Paris. Nous y marchons dans les pas de Marie-Lan Taÿ Pamart, « corneilliste » amatrice devenue spécialiste de cette communauté de corvidés.

Dans ce livre, on découvre une somme d’informations foisonnante sur ces oiseaux vieux de 50 millions d’années en déambulant aux côtés de Marie-Lan, une “cornelliste” amatrice devenue spécialiste. Un regard lumineux sur ces oiseaux noirs qui peuplent aussi nos villes et qui pourraient bien être les animaux les plus intelligents sur Terre… après l’être humain ?

Gratuit. Tout public. Inscription conseillée..

2023-10-07 12:00:00 fin : 2023-10-07 13:30:00. .

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Join Geoffrey Le Guilcher and Camille Royer, authors of La Femme Corneille, for lunch to discuss their informative and emotional work about birds that could be the most intelligent beings on Earth?

La ?Femme Corneille? is a documentary comic strip by Geoffrey Le Guilcher and Camille Royer, rich in information and emotion, about the crows that live in the Jardin des Plantes in Paris. We follow in the footsteps of Marie-Lan Taÿ Pamart, an amateur « corneilliste » who has become a specialist in this community of corvids.

In this book, we discover a wealth of information on these 50-million-year-old birds as we walk alongside Marie-Lan, an amateur « corneillist » turned specialist. A luminous look at these black birds, which also inhabit our cities and could well be the most intelligent animals on Earth? after human beings?

Free admission. Open to all. Registration recommended.

Almuerce con Geoffrey Le Guilcher y Camille Royer, los autores de « La Femme Corneille » (La hembra cuervo), para hablar de su obra informativa y emotiva sobre unas aves que podrían ser los seres más inteligentes de la Tierra?

La « Femme Corneille » es un cómic documental de Geoffrey Le Guilcher y Camille Royer, repleto de información y emoción sobre los cuervos que viven en el Jardin des Plantes de París. Seguimos los pasos de Marie-Lan Taÿ Pamart, una observadora de cuervos aficionada que se ha convertido en especialista de esta comunidad de córvidos.

En este libro, descubrimos una gran cantidad de información sobre estas aves de 50 millones de años de antigüedad mientras caminamos junto a Marie-Lan, una « corneilista » aficionada convertida en especialista. Es una mirada esclarecedora a estas aves negras que también se encuentran en nuestras ciudades y que bien podrían ser los animales más inteligentes de la Tierra… ¿después de los humanos?

Entrada gratuita. Abierto a todos. Se recomienda inscribirse.

Treffen Sie Geoffrey Le Guilcher und Camille Royer, die Autoren von La Femme Corneille », zum Mittagessen und sprechen Sie mit ihnen über ihr informatives und emotionales Werk über die Vögel, die vielleicht die intelligentesten Wesen auf der Erde sind?

Die Krähenfrau ist ein dokumentarischer Comic von Geoffrey Le Guilcher und Camille Royer, der eine Fülle von Informationen und Emotionen über die Krähen im Jardin des Plantes in Paris enthält. Wir treten in die Fußstapfen von Marie-Lan Taÿ Pamart, einer Amateur-Krähenforscherin, die zur Expertin für diese Krähengemeinschaft wurde.

In diesem Buch entdecken wir eine Fülle von Informationen über diese 50 Millionen Jahre alten Vögel, indem wir an der Seite von Marie-Lan, einer Hobby-Hornvogelkundlerin, die zur Spezialistin wurde, spazieren gehen. Ein leuchtender Blick auf diese schwarzen Vögel, die auch unsere Städte bevölkern und die nach dem Menschen die intelligentesten Tiere auf der Erde sein könnten?

Die Veranstaltung ist kostenlos. Für die gesamte Öffentlichkeit. Anmeldung empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité