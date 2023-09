Hypothèse(s), les rencontres de la BD scientifique Esplanade Stéphane Hessel Caen, 6 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Hypothèse(s), les rencontres de la BD scientifique, sont de retour pour une seconde édition les 6 et 7 octobre 2023. Échangez avec les auteurs et autrices invitées autour de thématiques fortes et d’actualité en lien avec les sciences, les technologies et l’environnement.

Hypothèse(s), ce sont des rencontres BD pour parler de science et de société. Ateliers, rencontre et dédicaces sont au programme de ces deux journées organisées par Le Dôme et l’université de Caen Normandie en collaboration avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville et l’École supérieure des arts et médias Caen-Cherbourg.

Venez échanger autour de thématiques fortes et d’actualité en lien avec les sciences, les technologies et l’environnement avec les auteurs et autrices invitées dont l’illustratrice Hélène Balcer (Le Ksar, Ed. Warum) et la journaliste Florence Porcel (Mars Horizon, Ed. Delcourt).

Entrée gratuite. Inscription conseillée..

Vendredi 2023-10-06 fin : 2023-10-07

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Hypothèse(s), the scientific comics meetings, are back for a second edition on October 6 and 7, 2023. Talk to guest authors about topical issues in science, technology and the environment.

Hypothèse(s) is a series of comic book meetings to discuss science and society. Workshops, meetings and book signings are on the program for these two days organized by Le Dôme and the University of Caen Normandie, in collaboration with the Bibliothèque Alexis de Tocqueville and the École supérieure des arts et médias Caen-Cherbourg.

Come and discuss topical issues relating to science, technology and the environment with guest authors including illustrator Hélène Balcer (Le Ksar, Ed. Warum) and journalist Florence Porcel (Mars Horizon, Ed. Delcourt).

Free admission. Registration recommended.

Hypothèse(s), el evento de cómic científico, vuelve en una segunda edición los días 6 y 7 de octubre de 2023. Hable con los autores invitados sobre temas de actualidad en ciencia, tecnología y medio ambiente.

Hypothèse(s) es una serie de debates en cómic sobre ciencia y sociedad. Talleres, encuentros y firmas de libros figuran en el programa de estas dos jornadas organizadas por Le Dôme y la Universidad de Caen Normandie en colaboración con la Bibliothèque Alexis de Tocqueville y la École supérieure des arts et médias Caen-Cherbourg.

Venga a debatir temas de actualidad relacionados con la ciencia, la tecnología y el medio ambiente con autores invitados como la ilustradora Hélène Balcer (Le Ksar, Ed. Warum) y la periodista Florence Porcel (Mars Horizon, Ed. Delcourt).

Entrada gratuita. Se recomienda inscribirse.

Hypothèse(s), das Treffen der Wissenschaftscomics, kehrt am 6. und 7. Oktober 2023 für eine zweite Ausgabe zurück. Tauschen Sie sich mit den eingeladenen Autoren und Autorinnen über starke und aktuelle Themen im Zusammenhang mit Wissenschaft, Technologie und Umwelt aus.

Hypothèse(s), das sind Comic-Treffen, bei denen über Wissenschaft und Gesellschaft gesprochen wird. Workshops, Treffen und Signierstunden stehen auf dem Programm dieser beiden Tage, die von Le Dôme und der Universität Caen Normandie in Zusammenarbeit mit der Bibliothèque Alexis de Tocqueville und der École supérieure des arts et médias Caen-Cherbourg organisiert werden.

Tauschen Sie sich mit den eingeladenen Autoren und Autorinnen, darunter die Illustratorin Hélène Balcer (Le Ksar, Ed. Warum) und die Journalistin Florence Porcel (Mars Horizon, Ed. Delcourt), über starke und aktuelle Themen im Zusammenhang mit Wissenschaft, Technologie und Umwelt aus.

Der Eintritt ist frei. Anmeldung empfohlen.

