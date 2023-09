Où commence le virtuel ? Où finit le réel ? Esplanade Stéphane Hessel Caen, 6 octobre 2023, Caen.

Les rencontres “Hypothèse(s) 2023” s’ouvrent le vendredi 6 octobre par une exploration de la fine frontière entre réel et virtuel avec les auteurs et illustrateurs Édouard Cour et Paul Rey.

Où commence le virtuel ? Où finit le réel ? C’est la question au cœur des dernières bande-dessinées d’Édouard Cour et de Paul Rey. Ils sont les invités d’une matinée table ronde à partir de 10h et surtout de la soirée d’ouverture des rencontres “Hypothèse(s)” ce vendredi 6 octobre 2023 à 18h.

Édouard Cour a sorti en 2022 “ReV” aux éditions Glénat. Ce récit d’anticipation, conçu comme une expérience de réalité virtuelle immersive en BD, suit la première expérience de Gladis, une dame comme tout le monde, au sein d’un jeu virtuel totalement immersif façonné par les rêves de ses utilisateurs et utilisatrices.

Avec “Le syndrôme de l’iceberg” (Éd, Sarbacane), Paul Rey s’intéresse lui à l’otaku : une perte d’émotions et de liens avec la société qui peut affecter les individus restés coincés du “côté obscur” des mondes virtuels. Son livre suit le périple d’Ezra, un développeur qui quitte la Silicon Valley pour rechercher son frère et se retrouve à travailler sur une invention psycho-connectée capable de déceler en amont les cas d’otakus.

Hypothèse(s) 2023? kicks off on Friday October 6 with an exploration of the fine line between the real and the virtual, with authors and illustrators Édouard Cour and Paul Rey.

Where does the virtual begin? Where does the real end? This is the question at the heart of the latest comic strips by Édouard Cour and Paul Rey. They will be the guests at a morning round-table discussion starting at 10am, and above all at the opening evening of the Hypothèse(s)? event on Friday, October 6, 2023 at 6pm.

In 2022, Édouard Cour published ?ReV? with éditions Glénat. This futuristic tale, conceived as an immersive virtual reality experience in comics, follows the first experience of Gladis, a lady like everyone else, within a fully immersive virtual game shaped by the dreams of its users.

With Le syndrôme de l?iceberg (Éd, Sarbacane), Paul Rey looks at otaku: a loss of emotions and links with society that can affect individuals trapped on the ?dark side? of virtual worlds. His book follows the journey of Ezra, a developer who leaves Silicon Valley to search for his brother, and ends up working on a psycho-connected invention capable of detecting otaku cases in advance.

Open to all. Free admission. Registration recommended.

La serie Hypothèse(s) 2023? se inaugura el viernes 6 de octubre con una exploración de la delgada línea que separa lo real de lo virtual de la mano de los autores e ilustradores Édouard Cour y Paul Rey.

¿Dónde empieza lo virtual? ¿Dónde acaba lo real? Esta es la pregunta central de los últimos cómics de Édouard Cour y Paul Rey. Serán los invitados de una mesa redonda matinal que comenzará a las 10 de la mañana y, sobre todo, de la velada inaugural de la serie Hypothèse(s)? el viernes 6 de octubre de 2023 a las 6 de la tarde.

En 2022, Édouard Cour publica « ReV » con Glénat. Este relato futurista, concebido como una experiencia de realidad virtual inmersiva en el cómic, sigue la primera experiencia de Gladis, una dama como las demás, en un juego virtual totalmente inmersivo moldeado por los sueños de sus usuarios.

Con Le syndrôme de l?iceberg (Éd, Sarbacane), Paul Rey aborda el tema del otaku: una pérdida de emociones y vínculos con la sociedad que puede afectar a los individuos atrapados en el « lado oscuro » de los mundos virtuales. Su libro sigue el viaje de Ezra, un desarrollador que abandona Silicon Valley para buscar a su hermano y acaba trabajando en un invento psicoconectado capaz de detectar con antelación los casos de otaku.

Abierto al público en general. Entrada gratuita. Se recomienda inscribirse.

Die Treffen « Hypothese(n) 2023 » beginnen am Freitag, den 6. Oktober, mit einer Erkundung der schmalen Grenze zwischen Realität und Virtualität mit den Autoren und Illustratoren Édouard Cour und Paul Rey.

Wo beginnt das Virtuelle? Wo endet das Reale? Diese Frage steht im Mittelpunkt der neuesten Comics von Édouard Cour und Paul Rey. Sie sind die Gäste einer morgendlichen Diskussionsrunde ab 10 Uhr und vor allem des Eröffnungsabends des Treffens « Hypothese(n) » am Freitag, den 6. Oktober 2023 um 18 Uhr.

Édouard Cour veröffentlichte 2022 das Buch « ReV » im Verlag Glénat. Diese als immersive Virtual-Reality-Erfahrung in Comicform konzipierte Zukunftsgeschichte beschreibt die ersten Erfahrungen von Gladis, einer Dame wie alle anderen, in einem völlig immersiven virtuellen Spiel, das von den Träumen seiner Benutzer und Benutzerinnen geformt wird.

Paul Rey beschäftigt sich in Le syndrôme de l’iceberg (Sarbacane) mit dem Otaku-Syndrom, einem Verlust von Emotionen und gesellschaftlichen Bindungen, der Menschen betreffen kann, die auf der « dunklen Seite » der virtuellen Welten stecken geblieben sind. Sein Buch folgt der Reise des Entwicklers Ezra, der das Silicon Valley verlässt, um seinen Bruder zu suchen und an einer psychologisch vernetzten Erfindung zu arbeiten, die Otaku-Fälle frühzeitig erkennen kann.

Für alle Altersgruppen geeignet. Kostenlos. Anmeldung empfohlen.

