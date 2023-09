Piqu’en ville : un hérisson dans votre jardin Esplanade Stéphane Hessel Caen, 4 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Le Dôme s’associe au programme de préservation du hérisson “Piqu’en Ville” porté par le Groupe mammalogique normand et la Communauté urbaine Caen la mer et vous invite à passer à l’action en fabriquant votre portique à hérisson !

Le hérisson d’Europe est une espèce protégée pourtant, ils sont chaque année un million à être tués sur les routes, sans compter les pesticides qui les empoisonnent et le cloisonnement des terrains qui les empêchent de se nourrir.

Acteurs engagés dans la préservation de la biodiversité urbaine, le Groupe mammalogique normand et la Ville de Caen ont lancé en juin 2021 le programme “Piqu’Caen”. Objectif : aménager des passages entre les jardins pour faciliter le déplacement des hérissons. Après deux ans, 253 jardins et espaces publics participants, 130 passages pour hérissons ont été créés. En septembre 2023, le programme élargit son champ d’action à la Normandie et devient “Piqu’en Ville” avec le soutien des collectivités et des habitant·e·s de la région.

Rejoignez les équipes du GMN le mercredi 4 octobre 2023, de 14h à 16h. À cette occasion, vous pourrez découvrir plus en détails le programme et fabriquer un portique à hérisson que vous pourrez installer dans votre jardin.

Tout public (À partir de 12 ans).

Gratuit. Inscription en ligne obligatoire.

Attention ! Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure inscrite..

2023-10-04 14:00:00 fin : 2023-10-04 16:00:00. .

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Le Dôme has joined forces with the Piqu’en Ville? hedgehog preservation program run by the Groupe mammalogique normand and the Communauté urbaine Caen la mer, and invites you to take action by building your own hedgehog portal!

The European hedgehog is a protected species, yet every year a million of them are killed on the roads, not to mention the pesticides that poison them and the partitioning of land that prevents them from feeding.

Committed players in the preservation of urban biodiversity, the Groupe mammalogique normand and the City of Caen have launched the ?Piqu?Caen? program in June 2021. The aim is to create passageways between gardens to facilitate the movement of hedgehogs. After two years, with 253 participating gardens and public spaces, 130 hedgehog passageways have been created. In September 2023, the program will extend its scope to Normandy and become ?Piqu’en Ville? with the support of local authorities and residents.

Join the GMN teams on Wednesday, October 4, 2023, from 2pm to 4pm. On this occasion, you’ll be able to find out more about the program and build a hedgehog gantry that you can install in your garden.

Open to the general public (aged 12 and over).

Free admission. Online registration required.

Please note! Children under 15 must be accompanied by a registered adult.

El Dôme une sus fuerzas al programa de conservación de erizos Piqu’en Ville?, dirigido por el Groupe mammalogique normand y la comunidad urbana de Caen la mer, y te invita a pasar a la acción construyendo tu propia puerta para erizos

El erizo europeo es una especie protegida y, sin embargo, cada año mueren un millón de erizos en las carreteras, por no hablar de los pesticidas que los envenenan y las vallas que les impiden alimentarse.

El Grupo de Mammalogía de Normandía y el Ayuntamiento de Caen se han comprometido a preservar la biodiversidad urbana, y en junio de 2021 pondrán en marcha el programa « Piqu-Caen ». El objetivo es crear caminos entre los jardines para facilitar la circulación de los erizos. Después de dos años, con 253 jardines y espacios públicos participantes, se han creado 130 pasarelas para erizos. En septiembre de 2023, el programa ampliará su alcance a Normandía y se convertirá en « Piqu’en Ville », con el apoyo de las autoridades locales y los residentes de la región.

Únase a los equipos del GMN el miércoles 4 de octubre de 2023, de 14:00 a 16:00 horas. Podrá obtener más información sobre el programa y fabricar una puerta para erizos que podrá instalar en su jardín.

Abierto al público en general (a partir de 12 años).

Entrada gratuita. Inscripción en línea obligatoria.

Atención Los menores de 15 años deben ir acompañados de un adulto inscrito.

Le Dôme beteiligt sich am Igelschutzprogramm Piqu’en Ville, das von der Groupe mammalogique normand und der Stadtgemeinschaft Caen la mer getragen wird, und lädt Sie ein, selbst aktiv zu werden und ein Igelportal zu bauen!

Der Europäische Igel ist eine geschützte Tierart, dennoch werden jedes Jahr eine Million Igel auf den Straßen getötet, ganz zu schweigen von den Pestiziden, die sie vergiften, und der Aufteilung des Landes, die sie an der Nahrungssuche hindert.

Die Groupe mammalogique normand und die Stadt Caen, die sich für die Erhaltung der Biodiversität in Städten einsetzen, haben im Juni 2021 das Programm Piqu?Caen? gestartet. Ziel ist es, Durchgänge zwischen Gärten zu schaffen, um Igeln die Fortbewegung zu erleichtern. Nach zwei Jahren, 253 teilnehmenden Gärten und öffentlichen Plätzen, wurden 130 Igelpassagen geschaffen. Im September 2023 wird das Programm auf die Normandie ausgeweitet und heißt nun Piqu’en Ville », mit der Unterstützung der Gebietskörperschaften und der Einwohner der Region.

Besuchen Sie das GMN-Team am Mittwoch, den 4. Oktober 2023, von 14:00 bis 16:00 Uhr. Bei dieser Gelegenheit können Sie mehr über das Programm erfahren und ein Igelgerüst bauen, das Sie in Ihrem Garten aufstellen können.

Für alle Altersgruppen (Ab 12 Jahren).

Kostenlos. Online-Anmeldung erforderlich.

Achtung! Kinder unter 15 Jahren müssen von einer registrierten volljährigen Person begleitet werden.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité