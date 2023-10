Loto Esplanade solidarité téléthon Saint-Dizier-Masbaraud, 28 octobre 2023, Saint-Dizier-Masbaraud.

Saint-Dizier-Masbaraud,Creuse

Le comité des fêtes vous propose un loto avec divers bons de 20€ à 100€ dans divers commerces, friteuse, batterie de cuisine, sécateur électrique, panier garni… Partie enfant gratuite : luge dirigeable, enceinte portable, gravitax

Ouverture des porte 1h avant. Possibilité de réserver..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

Esplanade solidarité téléthon

Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The festivities committee offers a lottery with various vouchers from 20? to 100? in various shops, deep fryers, cookware, electric pruning shears, gift baskets… Free children’s section: dirigible luge, portable loudspeaker, gravitax

Doors open 1 hour before. Reservations possible.

La comisión de festejos organiza una lotería con diversos vales de 20? a 100? en varios comercios, freidoras, baterías de cocina, podaderas eléctricas, cestas de regalo, etc. Sección infantil gratuita: trineo dirigible, altavoz portátil, gravitax, etc

Apertura de puertas 1 hora antes. Posibilidad de reserva.

Das Festkomitee bietet Ihnen ein Lotto mit verschiedenen Gutscheinen im Wert von 20 bis 100 Euro in verschiedenen Geschäften, Fritteusen, Kochgeschirr, elektrische Gartenscheren, Präsentkörbe usw. an. Kostenloser Kinderteil: lenkbarer Schlitten, tragbarer Lautsprecher, Gravitax

Öffnung der Türen 1 Stunde vorher. Reservierung möglich.

Mise à jour le 2023-10-12 par Creuse Tourisme