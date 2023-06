Pride de Vannes Esplanade Simone Veil Vannes Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes Pride de Vannes Esplanade Simone Veil Vannes, 8 juillet 2023, Vannes. Pride de Vannes Samedi 8 juillet, 12h00 Esplanade Simone Veil Entrée libre et gratuite Pride de Vannes organisée le 8 juillet et dont le mot d’ordre est « Être jeune et LBGTQIA+ ».

Cette pride sera composée notamment d’un cortège calme. La marche sera animée par des artistes performeurs portant les couleurs LGBT. Un village associatif sera également accessible de 12h à 18h sur l’esplanade du Port de Vannes. Esplanade Simone Veil Vannes Vannes 56000 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T12:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

