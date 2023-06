Ciné Belle Etoile « Mystère », de Denis Imbert Esplanade Salle des Fêtes Saint-Jean-Lagineste, 3 août 2023, Saint-Jean-Lagineste.

Saint-Jean-Lagineste,Lot

Victoria, petite fille mutique, recueille un chiot. Mais son père découvre que l’animal est en réalité un loup…Film à la tombée de la nuit.

Esplanade de la salle des fêtes. Famille. Dès 6 ans. Gratuit. Buvette..

2023-08-03 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-03 . EUR.

Esplanade Salle des Fêtes

Saint-Jean-Lagineste 46400 Lot Occitanie



Victoria, a mute little girl, takes in a puppy. But her father discovers that the animal is actually a wolf?Film at dusk.

Esplanade de la salle des fêtes. For families. Ages 6 and up. Free admission. Refreshment bar.

Victoria, una niña muda, acoge a un cachorro. Pero su padre descubre que el animal es en realidad un lobo… Película al atardecer.

Explanada del ayuntamiento. Para familias. A partir de 6 años. Entrada gratuita. Bar.

Victoria, ein kleines, stummes Mädchen, nimmt einen Welpen auf. Doch ihr Vater findet heraus, dass das Tier in Wirklichkeit ein Wolf ist?Film bei Einbruch der Dunkelheit.

Esplanade vor dem Festsaal. Familie. Ab 6 Jahren. Kostenlos. Getränkestand.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Vallée de la Dordogne