Bal des Pompiers Esplanade salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 5 août 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Envie de danser toute la soirée, d’être dans une ambiance festive? Voici le bal des Pompiers!

Restauration sur place. Buvette. DJ. Tombola au profit des jeunes sapeurs pompiers..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . EUR.

Esplanade salle des fêtes

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Want to dance the night away in a festive atmosphere? Here’s the Firefighters’ Ball!

Catering on site. Refreshment bar. DJ. Tombola in aid of young firefighters.

¿Quiere bailar toda la noche en un ambiente festivo? ¡Aquí tienes el Baile de los Bomberos!

Catering in situ. Bar de refrescos. DJ. Rifa a favor de los jóvenes bomberos.

Haben Sie Lust, den ganzen Abend zu tanzen und in festlicher Stimmung zu sein? Hier ist der Feuerwehrball!

Verpflegung vor Ort. Es gibt ein Getränk. DJ. Tombola zugunsten der Jugendfeuerwehr.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère