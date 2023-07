SPECTACLE DE FEU « Estrella » Esplanade Salies-de-Béarn Batz sur mer, 20 août 2023, Batz sur mer.

SPECTACLE DE FEU « Estrella »

Dimanche 20 août à 22h

Esplanade Salies-de-Béarn

Gratuit

La compagnie Lune Rouge revient vous en mettre plein les yeux avec son spectacle « Estrella », qui veut dire « étoile » en espagnol. Cette création pleine d’élégance, vous emporte dans un univers poétique et soigné avec un spectacle de feu et de pyrotechnie contemporain où s’entremêlent flammes, étincelles et artifices.

Une création unique pour petits et grands qui saura vous émerveiller !

Esplanade Salies-de-Béarn 7 rue de la Plage (dans le Petit Bois) 44740 Batz sur mer

