Rendez-vous dans le Petit Bois, pour une matinée conviviale qui finira par un déjeuner tous ensemble ! Au programme : • Troc de graines & de plants : Venez avec vos boutures, vos plants et vos semis pour échanger ceux que vous avez, avec ceux proposés sur place ! • Marché producteurs locaux & créateurs «0 déchet». Retrouvez la qualité des produits de la Presqu’île en vente directe : sel, miel, farine, pain, algues, bières, légumes, tartinables, fromages, oeufs, cookies, mais aussi des savons, des cosmétiques… • Stands de sensibilisation à l’environnement : associations Decos, la Recyclerie maritime, les Chasseurs de Batz-sur-Mer, la librairie « La Gède aux livres » … • Atelier culinaire plantes sauvages – 10h à 12h | Gratuit | Inscription sur place. La guide nature Fanny CHAIGNEAU propose un atelier participatif, avec démonstration de cuisine et dégustation de plantes sauvages. • Randonnée « À la découverte des arbres » – 10h à 12h | Départ Petit Bois. L’Association Sportive Seniors Côte d’Amour (ASSCA) et DECOS s’associent pour proposer une randonnée inédite : un parcours de 8 km à la découverte du patrimoine arboré de la commune. Pour terminer sympathiquement cette balade, les associations vous proposent d’écouter un conte sur la forêt version kamishibaï (petit théâtre japonais de papier), ainsi que des textes racontant l’arbre, lus par des membres des Amis de la Gède. Cette activité est ouverte à tous, sans inscription. Des chaussures adaptées sont recommandées. Déjeuner convivial – à partir de 12h | Petit Bois. Les randonneurs vous invitent à venir pique-niquer tous ensemble. Tables et chaises seront disposées pour vous permettre de consommer directement sur place votre pique-nique, les produits achetés au marché ou les délicieuses galettes préparées sur place ! Restauration : Roule ta Galette. Buvette : Le Potager de Marianne Esplanade Salies-de-Béarn 44740 Batz sur mer Esplanade Salies-de-Béarn 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/matinee-de-la-graine-a-l-assiette-delagrainealassiette.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

