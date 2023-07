Fête nationale – Vendredi 14 juillet Esplanade Sainte Germaine Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pibrac Fête nationale – Vendredi 14 juillet Esplanade Sainte Germaine Pibrac, 14 juillet 2023, Pibrac. Fête nationale – Vendredi 14 juillet Vendredi 14 juillet, 11h00 Esplanade Sainte Germaine À 11h, dépôt de gerbe au Monuments aux morts par la ville de Pibrac et l’association des Anciens Combattants.

Suivi d’un apéritif républicain offert par la Ville devant la mairie. Esplanade Sainte Germaine Espl. Sainte-Germaine, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T14:00:00+02:00

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T14:00:00+02:00 fête nationale Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Pibrac Autres Lieu Esplanade Sainte Germaine Adresse Espl. Sainte-Germaine, 31820 Pibrac Ville Pibrac Departement Haute-Garonne Lieu Ville Esplanade Sainte Germaine Pibrac

Esplanade Sainte Germaine Pibrac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pibrac/