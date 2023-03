Sortie nature : Au cœur des Grandes Marées Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Sortie nature : Au cœur des Grandes Marées Esplanade Saint-Vincent, 8 avril 2023, Saint-Malo Saint-Malo. Sortie nature : Au cœur des Grandes Marées Départ de l’Office de Tourisme Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine Esplanade Saint-Vincent Départ de l’Office de Tourisme

2023-04-08 – 2023-04-08

Esplanade Saint-Vincent Départ de l’Office de Tourisme

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Saint-Malo . Départ depuis l’Office de Tourisme (Esplanade Saint-Vincent à Saint-Malo) En balade sur les plages découvertes par les plus grandes marées d’Europe, le guide naturaliste vous accompagne depuis la plage de l’Eventail jusqu’à l’île du Grand Bé pour découvrir les paysages et les écosystèmes que laisse apparaître la marée basse.

Après s’être intéressé aux différentes espèces, l’expert vous expliquera le phénomène des marées. Durée : 2h environ Port de chaussures adaptées recommandé. NB : ​la sortie « Au cœur des grandes marées » ne peut être faite en compagnie d’animaux Réservation obligatoire ci-dessous (bouton « Réservez ») et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles). Groupe limité à 40 personnes. info@saint-malo-tourisme.com +33 2 99 56 66 99 http://www.grandes-marees.com/ Esplanade Saint-Vincent Départ de l’Office de Tourisme Saint-Malo

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Saint-Malo Ille-et-Vilaine Esplanade Saint-Vincent Départ de l'Office de Tourisme Ville Saint-Malo Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine Tarif Lieu Ville Esplanade Saint-Vincent Départ de l'Office de Tourisme Saint-Malo

Sortie nature : Au cœur des Grandes Marées Esplanade Saint-Vincent 2023-04-08 was last modified: by Sortie nature : Au cœur des Grandes Marées Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo 8 avril 2023 Départ de l'Office de Tourisme Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine