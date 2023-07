Visite autonome avec l’application « Archistoire » Esplanade Saint-Martin Sainte-Livrade-sur-Lot, 17 septembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

« Archistoire » est une application mobile de visites culturelles et patrimoniales éditée par les conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Première application nationale de découverte du patrimoine et des territoires élaborée par des professionnels, « Archistoire » est un outil numérique pour interpréter les paysages naturels et bâtis qui nous entourent.

Le CAUE de Lot-et-Garonne s’est associé au Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois pour concevoir deux stories à l’échelle du territoire. Découvrez ainsi le patrimoine et l’histoire de la bastide de Villeneuve-sur-Lot et les paysages de la vallée du Lot, de façon immersive, intuitive et ludique !

Lien de l’application : https://www.archistoire.com/

Esplanade Saint-Martin 13 avenue de Renac, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.archistoire.com/ »}] Au cours des 50 dernières années, les différentes fouilles archéologiques réalisées à l’emplacement de l’esplanade Saint-Martin ont apporté des informations sur les origines de la commune.

En effet, le site semble être connu depuis le XIXe siècle comme un site gallo-romain et médiéval. Un sondage archéologique, entrepris en juillet 1976 par une équipe de fouilleurs de la région (Alain Dautant, Jean-François Garnier, Yves Marcadal), a d’ailleurs montré 3 phases d’occupation : au premier à l’âge de fer (entre -800 et le Ier siècle avant J.-C.), à l’époque gallo-romaine (IIe siècle avant J.-C. et 476) puis au Moyen Âge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois