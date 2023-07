Rugby pour tous aux couleurs des Iles Fidji Esplanade Saint-Hilaire Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Rugby pour tous aux couleurs des Iles Fidji Esplanade Saint-Hilaire Lormont, 28 août 2023, Lormont. Rugby pour tous aux couleurs des Iles Fidji Lundi 28 août, 16h00 Esplanade Saint-Hilaire Mineurs accompagnés d’un parent. Gratuit. Quatre demi journées d’animation seront proposées dans quatre quartiers sur le thème de la parité garçon-fille. Lundi 28 août, à Saint Hilaire/rue Dunant

Mardi 29 août sur le Haut Carriet (près de la piscine)

Mercredi 30 août au Bois fleuri/place Vercors

Vendredi 1er septembre aux Alpilles Esplanade Saint-Hilaire Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 63 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T16:00:00+02:00 – 2023-08-28T19:00:00+02:00

