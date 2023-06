Les absents Esplanade Saint-Hilaire Lormont, 28 juillet 2023, Lormont.

Les absents Vendredi 28 juillet, 11h00 Esplanade Saint-Hilaire Gratuit sans réservation

Des vêtements égarés dans la ville, comme des habitants dont il ne reste que l’enveloppe vide. Un pantalon soigneusement plié sur un banc, des chaussures sans leurs occupants au milieu de la chaussée, une robe suspendue à un lampadaire… Des traces d’êtres qui auraient vécu ou seraient passés sur cette place, dans ce parc, à ce coin de rue. Se sont-ils évaporés ? Comment ont-ils disparu ? Et pourquoi ici, à cet endroit précisément ?

Les Absents est une déambulation poétique à la poursuite de ceux qui ne sont pas là. À partir d’un point de rendez-vous, les comédiens conduisent le public à travers un parcours. Au détour des rues, des scènes se jouent. Au départ ou à l’arrivée de ces scènes, il y a des vêtements. A cette troupe de comédiens et marionnettistes professionnels, des amateurs peuvent être associés pour interroger ces tableaux en décor naturel. En guidant dans ce terrain de jeu un public averti et des personnes de passage, les rites et les techniques des arts vivants célèbrent le bonheur d’être ensemble, ici et au présent.

Esplanade Saint-Hilaire Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 07 30 »}, {« type »: « email », « value »: « spectacles@lormont.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T11:00:00+02:00 – 2023-07-28T12:30:00+02:00

2023-07-28T11:00:00+02:00 – 2023-07-28T12:30:00+02:00

Été métropolitain Théâtre

© Quentin Geyre