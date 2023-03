Bib de rue ! Esplanade Saint-Hilaire Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Bib de rue ! Esplanade Saint-Hilaire, 26 avril 2023, Lormont. Bib de rue ! Mercredi 26 avril, 15h00 Esplanade Saint-Hilaire Gratuit – En intérieur si intempérie Lectures en plein air proposées par le secteur jeunesse de la médiathèque du Bois fleuri, destinées aux enfants et à leurs parents mais aussi des jeux, coloriages, petit goûter, le tout dans le partage et les sourires ! De nombreux livres sont bilingues et les interprètes d’Intermed Gironde et du Clap sont présentes pour en faciliter l’accès aux familles arabophones et turcophones. Esplanade Saint-Hilaire Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 59 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lormont.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

