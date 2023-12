Cirque Medrano Esplanade Saint Gervais Rouen, 4 décembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Rendez-vous sur l’esplanade Saint Gervais dans l’univers du cirque et de la magie à l’occasion du spectacle « Mysterium, le grimoire magique » !.

Vendredi 2023-12-09 fin : 2023-12-23 . .

Esplanade Saint Gervais

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Join us on the esplanade Saint Gervais in the world of circus and magic for the « Mysterium, le grimoire magique » show!

Únase a nosotros en la explanada Saint Gervais para disfrutar de un espectáculo de circo y magia titulado « Mysterium, le grimoire magique »

Begeben Sie sich auf der Esplanade Saint Gervais in die Welt des Zirkus und der Magie anlässlich der Vorstellung « Mysterium, le grimoire magique » (Mysterium, das magische Grimoire)!

Mise à jour le 2023-11-30 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES