Cirque de Noël Esplanade Roland Barthes Bayonne, 22 novembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Le cirque de Noël revient cette année encore avec des artistes exceptionnels..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . EUR.

Esplanade Roland Barthes

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Christmas circus is back again this year with some exceptional performers.

El circo de Navidad vuelve este año con unos artistas excepcionales.

Der Weihnachtszirkus kehrt auch in diesem Jahr mit außergewöhnlichen Artisten zurück.

