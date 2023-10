Cirque de Noël Esplanade Roland Barthes Bayonne, 18 novembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

14h 17h et 20h30, le cirque de Noël revient cette année encore avec des artistes exceptionnels..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Esplanade Roland Barthes

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2pm, 5pm and 8:30pm, the Christmas circus is back again this year with some exceptional performers.

de 14:00 a 17:00 y 20:30 horas, el circo de Navidad vuelve este año con unos artistas de excepción.

14.00 Uhr 17.00 Uhr und 20.30 Uhr, der Weihnachtszirkus kehrt auch in diesem Jahr mit außergewöhnlichen Künstlern zurück.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Bayonne