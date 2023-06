Marché à la brocante Esplanade Roland Barthes Bayonne, 7 juillet 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Tous les vendredis matins de 8h à 13h le long du quai Chaho et de l’esplanade Roland-Barthes (côté Nive), Plus d’une trentaine de brocanteurs professionnels déballent pour le plaisir des chineurs et des curieux..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 13:00:00. .

Esplanade Roland Barthes Quai Chaho

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every Friday morning from 8am to 1pm along the quai Chaho and the esplanade Roland-Barthes (Nive side), more than thirty professional second-hand dealers unpack for the pleasure of bargain hunters and the curious.

Todos los viernes por la mañana, de 8 a 13 horas, a lo largo del Quai Chaho y de la explanada Roland-Barthes (lado Nive), más de treinta vendedores profesionales de segunda mano desembalan para el placer de los cazadores de gangas y de los curiosos.

Jeden Freitagmorgen von 8 bis 13 Uhr am Quai Chaho und an der Esplanade Roland-Barthes (auf der Seite der Nive), Über 30 professionelle Trödler packen aus, um Schnäppchenjäger und Neugierige zu erfreuen.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Bayonne