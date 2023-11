Les Oursinades de Carry-le-Rouet Esplanade Roger Grange Carry-le-Rouet, 4 février 2024, Carry-le-Rouet.

Carry-le-Rouet,Bouches-du-Rhône

Chaque année, les 3 premiers dimanches en février, des milliers de visiteurs viennent à Carry-le-Rouet pour célébrer le mois de l’oursin !.

2024-02-04 10:00:00 fin : 2024-02-18 17:00:00. .

Esplanade Roger Grange Port de Carry-le-Rouet

Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every year, on the first 3 Sundays in February, thousands of visitors come to Carry-le-Rouet to celebrate sea urchin month!

Cada año, los 3 primeros domingos de febrero, miles de visitantes acuden a Carry-le-Rouet para celebrar el mes del erizo de mar

Jedes Jahr kommen an den ersten drei Sonntagen im Februar Tausende von Besuchern nach Carry-le-Rouet, um den Seeigelmonat zu feiern!

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet