Exposition de matériel SNCF – Journées du Patrimoine Esplanade Roger Gonthier Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 10h à 17h30.

Venez découvrir d’anciennes locomotives à vapeur, notamment celles qui ont tourné des scènes dans le film « La 7e compagnie », ainsi que du matériel autorail.

Participez à une exposition et à une visite commentée sur place par des membres des associations concernées.

Gratuit, entrée libre..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:30:00. EUR.

Esplanade Roger Gonthier Gare des Bénédictins

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 10 am to 5:30 pm.

Come and discover old steam locomotives, including those used in the film « La 7e compagnie », as well as railcar equipment.

Take part in an exhibition and a guided tour on site by members of the associations concerned.

Free admission.

De 10.00 a 17.30 h.

Venga a descubrir antiguas locomotoras de vapor, entre ellas las utilizadas en escenas de la película « La 7e compagnie », así como material ferroviario.

Participe en una exposición y en una visita guiada in situ por miembros de las asociaciones interesadas.

Entrada gratuita.

Von 10 Uhr bis 17.30 Uhr.

Entdecken Sie alte Dampflokomotiven, insbesondere jene, die Szenen im Film « La 7e compagnie » gedreht haben, sowie Triebwagenmaterial.

Nehmen Sie an einer Ausstellung und einer kommentierten Besichtigung vor Ort durch Mitglieder der betreffenden Vereine teil.

Kostenlos, freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Limoges Métropole