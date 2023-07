Train à Vapeur Limoges – Eymoutiers Esplanade Roger Gonthier Limoges, 14 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Ce voyage se déroule sur une journée au départ de la gare SNCF de Limoges-Bénédictins et à destination d’Eymoutiers (et retour). Le train touristique et historique emprunte la voie ferrée de montagne Limoges-Ussel qui fut construite de 1876 à 1883 par la Compagnie des Chemins de Fer de l’Etat et exploitée à partir de 1884 par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (PO). Ce fut un formidable chantier où travaillèrent plus de 1500 ouvriers venus des quatre coins de France et d’Europe. Elle a ouvert au progrès une région laissée à l’écart des voies de communication, favorisé le commerce et l’agriculture, fait naître des industries, notamment dans la vallée de la Vienne.

Durant le voyage, vous bénéficierez d’une animation musicale (sous réserve) et de commentaires sur la ligne.

Réservations sur le site de la CFTLP ou à l’Office de Tourisme de Limoges..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 19:26:00. EUR.

Esplanade Roger Gonthier Gare des Bénédictins

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This one-day trip departs from the Limoges-Bénédictins SNCF station and heads for Eymoutiers (and back). The tourist and historical train follows the Limoges-Ussel mountain railroad, built from 1876 to 1883 by the Compagnie des Chemins de Fer de l’Etat and operated from 1884 by the Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (PO). It was a huge construction project, involving over 1,500 workers from all over France and Europe. It opened up to progress a region that had been cut off from the rest of the world, boosting trade and agriculture, and spawning new industries, particularly in the Vienne valley.

During the journey, you’ll enjoy musical entertainment (subject to availability) and commentary on the line.

Bookings on the CFTLP website or at the Limoges Tourist Office.

Esta excursión de un día sale de la estación SNCF de Limoges-Bénédictins y se dirige a Eymoutiers (ida y vuelta). Este tren turístico e histórico recorre el ferrocarril de montaña Limoges-Ussel, construido entre 1876 y 1883 por la Compagnie des Chemins de Fer de l’Etat y explotado a partir de 1884 por la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (PO). El proyecto fue una empresa enorme, en la que participaron más de 1.500 trabajadores de toda Francia y Europa. Abrió al progreso una región aislada de las grandes vías de comunicación, impulsó el comercio y la agricultura y dio origen a nuevas industrias, sobre todo en el valle del Vienne.

Durante el trayecto, disfrutará de música en directo (según disponibilidad) y de comentarios sobre la línea.

Reservas en la página web del CFTLP o en la Oficina de Turismo de Limoges.

Diese Reise dauert einen Tag und führt vom SNCF-Bahnhof Limoges-Bénédictins nach Eymoutiers (und zurück). Der touristische und historische Zug fährt auf der Bergbahnstrecke Limoges-Ussel, die von 1876 bis 1883 von der Compagnie des Chemins de Fer de l’Etat gebaut und ab 1884 von der Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (PO) betrieben wurde. Es war eine gewaltige Baustelle, auf der mehr als 1500 Arbeiter aus ganz Frankreich und Europa arbeiteten. Sie öffnete eine von den Verkehrswegen abgelegene Region für den Fortschritt, förderte den Handel und die Landwirtschaft und ließ Industrien entstehen, insbesondere im Vienne-Tal.

Während der Fahrt werden Sie von musikalischer Unterhaltung (unter Vorbehalt) und Kommentaren zur Strecke begleitet.

Reservierungen auf der Website der CFTLP oder beim Fremdenverkehrsamt von Limoges.

Mise à jour le 2023-05-20 par OT Limoges Métropole