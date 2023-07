Train à Vapeur Limoges – Brignac + Randonnée au Moulin du Got Esplanade Roger Gonthier Limoges, 14 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Parcours atypique pour les amoureux du train, de la randonnée pédestre et du patrimoine local……..vous partez de Limoges-Bénédictins en train historique tracté par une machine à vapeur pour descendre à Brignac, petite localité située en bord de Vienne.

De là vous vous rendrez à pied au Moulin du Got par un sentier balisé, 2 km très facile….mais être équipé de chaussures fermées.

Le Moulin du Got est un moulin à papier en activité, doublé d’une imprimerie que vous pourrez visiter, durée de la visite guidée payante une bonne heure…, )

Attention : Sur réservation des visites à horaires précis sont organisées spécialement pour les passagers du train vapeur.

Ensuite vous pourrez reprendre votre chemin vers la gare de St Léonard, environ 3 Km de marche façile mais de profil vallonné.

Pour tout autre renseignements

Réservations sur le site de la CFTLP ou à l’Office de Tourisme de Limoges..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 17:17:00. EUR.

Esplanade Roger Gonthier Gare des Bénédictins

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



An atypical route for lovers of trains, hiking and local heritage?..you leave Limoges-Bénédictins on a historic train pulled by a steam engine and descend to Brignac, a small town on the banks of the Vienne.

From there, you’ll walk to the Moulin du Got along a signposted footpath, 2 km long and very easy?.but be sure to wear closed-toed shoes.

The Moulin du Got is a working paper mill and printing works that you can visit for an hour (guided tour at an extra charge)

Please note: by prior arrangement, tours at specific times are organized especially for steam train passengers.

You can then continue on your way to St Léonard station, which is about 3 km of easy but hilly walking.

For further information

Bookings on the CFTLP website or at the Limoges Tourist Office.

Desde allí, puede caminar hasta el Moulin du Got por un sendero señalizado de 2 km muy fácil de recorrer, pero deberá llevar calzado cerrado.

El Moulin du Got es una fábrica de papel e imprenta en funcionamiento, que se puede visitar durante una hora (visita guiada con suplemento)

Atención: se organizan visitas en horarios específicos para los pasajeros del tren de vapor, previa reserva.

A continuación, puede continuar su camino hasta la estación de St Léonard, que es un paseo fácil de 3 km pero tiene un perfil montañoso.

Para más información

Reservas en la página web del CFTLP o en la Oficina de Turismo de Limoges.

Eine ungewöhnliche Strecke für Eisenbahnliebhaber, Wanderer und Liebhaber des lokalen Kulturerbes: Sie fahren mit einem historischen Zug, der von einer Dampfmaschine gezogen wird, von Limoges-Benedictins nach Brignac, einer kleinen Ortschaft am Ufer der Vienne, und steigen dort aus.

Von dort aus wandern Sie auf einem markierten Weg zur Moulin du Got. Der Weg ist 2 km lang und sehr einfach… Sie sollten jedoch geschlossene Schuhe tragen.

Die Moulin du Got ist eine aktive Papiermühle mit einer Druckerei, die Sie besichtigen können (die kostenpflichtige Führung dauert eine gute Stunde)

Achtung: Für die Fahrgäste des Dampfzugs werden auf Vorbestellung Führungen zu bestimmten Zeiten organisiert.

Anschließend können Sie Ihren Weg zum Bahnhof von St. Leonard fortsetzen. Die Wanderung dauert etwa 3 km, ist aber hügelig.

Für weitere Informationen

Reservierungen auf der Website des CFTLP oder beim Fremdenverkehrsamt von Limoges.

Mise à jour le 2023-05-20 par OT Limoges Métropole