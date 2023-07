Twist à Saint-Tropez, comédie musicale Esplanade Robert Badinter Périgueux, 13 mai 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Plongez dans l’univers ensoleillé et festif avec la comédie musicale « Twist à St Tropez ».

Cette ville mythique de la Côte d’Azur a inspiré de nombreux artistes et a été le théâtre de fêtes mémorables.

« Twist à St Tropez » vous transporte dans une ambiance rétro des années 60 et 70, avec des chansons mythiques qui ont marqué toute une génération. Les artistes de la Compagnie Trabucco vous invitent à passer un vrai bon moment sur des rythmes endiablés, pour un spectacle inoubliable placé sous le signe de la bonne humeur. Alors ? Prêts à vous laisser emporter par le « Twist à St Tropez » ?

Billetterie : OTI du Grand Périgueux, Office de Tourisme de Périgueux, Centre Leclerc Marbot – réseaux de vente en ligne habituels..

2024-05-13

Esplanade Robert Badinter Théâtre l’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Immerse yourself in the sunny, festive world of the musical « Twist à St Tropez ».

This mythical Côte d’Azur town has inspired many artists and been the scene of memorable parties.

« Twist à St Tropez » transports you into the retro ambience of the 60s and 70s, with mythical songs that marked a whole generation. The artists of Compagnie Trabucco invite you to enjoy an unforgettable show full of good humor and lively rhythms. Are you ready? Ready to get carried away by the « Twist à St Tropez »?

Tickets at: OTI du Grand Périgueux, Périgueux Tourist Office, Centre Leclerc Marbot – usual online sales networks.

Sumérjase en el mundo soleado y festivo del musical « Twist à St Tropez ».

Esta legendaria ciudad de la Costa Azul ha inspirado a muchos artistas y ha sido escenario de fiestas memorables.

« Twist à St Tropez » le transporta a los años 60 y 70, con canciones legendarias que marcaron a toda una generación. Los artistas de la Compagnie Trabucco le invitan a disfrutar de un espectáculo inolvidable lleno de buen humor y ritmos animados. ¿Está preparado? ¿Listo para dejarse llevar por el « Twist in St Tropez »?

Entradas en: OTI du Grand Périgueux, Office de Tourisme de Périgueux, Centre Leclerc Marbot – redes habituales de venta en línea.

Tauchen Sie mit dem Musical « Twist in St. Tropez » in eine sonnige und festliche Welt ein.

Die legendäre Stadt an der Côte d’Azur hat viele Künstler inspiriert und war Schauplatz unvergesslicher Feste.

« Twist à St Tropez » entführt Sie in eine Retro-Atmosphäre der 60er und 70er Jahre mit legendären Liedern, die eine ganze Generation geprägt haben. Die Künstler der Compagnie Trabucco laden Sie dazu ein, eine wirklich gute Zeit zu wilden Rhythmen zu verbringen und eine unvergessliche Show im Zeichen der guten Laune zu erleben. Wie sieht es aus? Sind Sie bereit, sich vom « Twist in St. Tropez » mitreißen zu lassen?

Kartenverkauf: OTI du Grand Périgueux, Office de Tourisme de Périgueux, Centre Leclerc Marbot – übliche Online-Verkaufsnetze.

