Odyssée : Flavia Coelho Esplanade Robert Badinter Périgueux, 13 avril 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Mixer pop, samba, reggae, forro, bossa et hip hop ? Tout est possible pour Favia, qui veut s’éloigner de la musique vers laquelle on aurait pu l’enfermer au Brésil. Après quatre albums et de nombreuses collaborations, Flavia revient plus inspirée que jamais avec ce nouvel album studio, prête à faire vibrer les salles..

2024-04-13 fin : 2024-04-13 . EUR.

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mixing pop, samba, reggae, forro, bossa and hip hop? Anything is possible for Favia, who wants to break away from the music she might have been confined to in Brazil. After four albums and numerous collaborations, Flavia returns more inspired than ever with this new studio album, ready to rock the house.

¿Mezclar pop, samba, reggae, forro, bossa y hip hop? Todo es posible para Favia, que quiere romper con la música a la que se ha visto confinada en Brasil. Después de cuatro álbumes y numerosas colaboraciones, Flavia está de vuelta, más inspirada que nunca con este nuevo álbum de estudio, lista para arrasar.

Pop, Samba, Reggae, Forro, Bossa und Hip Hop mischen? Alles ist möglich für Favia, die sich von der Musik entfernen will, auf die man sie in Brasilien hätte festlegen können. Nach vier Alben und zahlreichen Kollaborationen kehrt Flavia mit diesem neuen Studioalbum inspirierter denn je zurück und ist bereit, die Säle zum Beben zu bringen.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Communal de Périgueux