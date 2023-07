Odyssée : Un soir de gala Esplanade Robert Badinter Périgueux, 28 mars 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Porté par une mise en scène sublime, ce nouveau spectacle est un véritable bijou d’humanité. Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures… Des gens. Tous différents et tous réunis pour Un soir de gala..

2024-03-28 fin : 2024-03-28 . EUR.

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With its sublime staging, this new show is a real gem of humanity. There are characters in it, young and old, good guys, weirdos, optimists and losers. Heroes and scum… Just people. All different and all together for Un soir de gala.

Con su sublime puesta en escena, este nuevo espectáculo es una auténtica joya de humanidad. En él hay personajes jóvenes y viejos, buenos y raros, optimistas y perdedores. Héroes y escoria… Simplemente personas. Todos diferentes y todos juntos para Un soir de gala.

Getragen von einer erhabenen Inszenierung, ist diese neue Aufführung ein wahres Juwel der Menschlichkeit. Es gibt Charaktere darin, junge, alte, gutmütige, verrückte, optimistische und kaputte. Helden und Abschaum. Menschen. Alle sind unterschiedlich und alle kommen in Un soir de gala zusammen.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Communal de Périgueux