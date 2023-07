Odyssée : Oiseau Esplanade Robert Badinter Périgueux, 19 mars 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Ce spectacle rythmé et haletant a reçu un formidable accueil critique qui montre combien nous avons le désir de sortir de sortir de ce qui est mortifère, de nous parler, de nous amuser ensemble et de faire rentrer la vie comme un oiseau par la fenêtre..

2024-03-19 fin : 2024-03-19 . EUR.

Esplanade Robert Badinter Théâtre L’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This fast-paced, breathless show has received a tremendous critical reception, showing just how much we want to get out of the deadly business of talking to each other, having fun together and letting life in like a bird through the window.

Este espectáculo trepidante y sin aliento ha recibido una tremenda acogida por parte de la crítica, demostrando lo mucho que nos apetece alejarnos de lo mortal, hablar entre nosotros, divertirnos juntos y dejar entrar la vida como un pájaro por la ventana.

Diese rhythmische und atemlose Aufführung wurde von der Kritik großartig aufgenommen und zeigt, wie sehr wir den Wunsch haben, aus dem Tödlichen auszubrechen, miteinander zu reden, uns gemeinsam zu amüsieren und das Leben wie einen Vogel aus dem Fenster hereinzulassen.

